"Будет бум": Резников обещает существенное наращивание производства украинских дронов

Министр обороны Алексей Резников. Фото: УНИАН

Этой осенью, скорее всего, будет увеличено производство украинских дронов. Такой прогноз сделал министр обороны Украины Алексей Резников.

Об этом он заявил в интервью Укринформу.

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Увеличение объемов

По его словам, почти в течение года проходил процесс по упрощению процедуры на производство беспилотников.

"Прошлой осенью мы это сделали, пока все это по новым правилам создавалось — это не быстро, год почти заняло. Но я думаю, этой осенью будет бум по производству разных украинских дронов: летающих, плавающих, ползающих и т.д., и дальше это будет развиваться в объемах уже", — отметил он.

Вопрос F-16

Также Резников отмечал, что самолеты F-16, вероятно, смогут защищать небо над Украиной уже следующей весной, в 2024 году. Ведь сейчас уже разрешено обучение украинских пилотов на истребителях.

По его словам, западные партнеры помогают Украине приближать общую победу. Так, стало известно, что с начала полномасштабного вторжения государство получило около 100 миллиардов долларов помощи.

Напомним, правительство Германии передало Украине танки Leopard 1A5 и радиолокационную систему воздушного наблюдения TRML-4D.