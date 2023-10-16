Браузер Google Chrome получил новую функцию для ноутбуков

Страница Google Chrome на ноутбуке. Фото: freepik

Американский веб-браузер Google Chrome всегда отличался большими аппетитами к системе, в связи с чем сильно нагружает батарею ноутбука и смартфона, а иногда тормозит и персональный компьютер. Новая функция обозревателя позволит узнать, сколько памяти затрачивает каждая вкладка.

Об этом сообщает портал Windows Latest.

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В нововведении планируется убедить чрезмерно мнительных пользователей в том, что повышенное потребление ОЗУ прежде всего связано с конкретными веб-ресурсами, а затем с потребностями браузера.

Особенно полезным обновление станет для владельцев ноутбуков, где потребление ОЗУ напрямую связано не только с быстродействием, но и с автономностью. Теперь в реальном времени можно будет обнаруживать ресурсоемкие веб-страницы и более разумно распределять нагрузки.

Обновление браузера. Источник: Windows Latest

В настоящее время функция уже должна быть доступна всем пользователям Google Chrome. Если ее нет, вы можете включить ее вручную. Для этого скопируйте в адресную строку Chrome://flags, нажмите Enter и включите Show memory usage in hovercards.

Напомним, что ранее Google представил новую функцию на основе искусственного интеллекта. Также появилась информация о новом смартфоне-бюджетнике от американского техногиганта.