Google взяли на работу нейросеть ChatGPT

Google взял на работу искусственный интеллект

Нейросеть ChatGPT прошла собеседование в Google на должность младшего инженера-программиста. Ранее такую работу выполнял человек, чтобы помочь людям найти быстрее информацию, передает УНИАН.

Работа в Google

Сотрудники Google приняли на работу нейросеть ChatGPT, которая успешно прошла собеседование и давала ответы "на лету". Чат-боты проходили собеседование в качестве опыта. По результатам прохождения победитель может сэкономить пользователям время, которое они тратят на просмотр ссылок в Google, ища ту же информацию.

Сам чат-бот заявил, что на данном уровне развития он не может полноценно заменить человека. Однако нейросеть справляется с написанием простого кода на нескольких языках, а также может находить и исправлять все ошибки в готовом коде. За выполнение подобных задач специалист в американском офисе получает $180 тыс. в год.

Подробности о ChatGPT

Чат-бот ChatGPT может отвечать на сложные вопросы, писать прозу, сочинять стихи или компьютерный код. Он создает новый контент после обучения на больших объемах данных.

Напомним, впервые в истории искусственный интеллект ChatGPT вынес приговор. Это произошло в Колумбии, когда судья использовал текстовый генератор, чтобы поднять вопрос по делу.