Долги и спад доходов: Илон Маск недоволен заработком Twitter

Владелец компании Twitter Илон Маск. Фото: google.com

Миллиардер Илон Маск пожаловался на заработок Twitter. В связи с падением доходов от рекламы и большими задолженностями владелец заявил, что денежный поток компании остается отрицательным.

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Об этом пишет Reuters.

Почему Twitter зарабатывает меньше, чем раньше?

По словам Илона Маска, рост доходов от рекламы, которые ожидались от компании в июне, так и не дождались. Однако свои надежды миллиардер возлагает на июль.

К тому же, Маск написал о падении доходов от рекламы на 50%. По его прогнозам, в 2023 году Twitter должен заработать $3 миллиарда, что значительно меньше по сравнению с $5,1 миллиарда в 2021 году.

По словам Маска, Twitter Spaces также еще не приносил доходов.

Напомним, в США не перестают раскручивать бой Маска против Цукерберга. Макгрегор не прочь стать тренером одного из них.

Также Маск назвал лицемерием поставку США кассетных снарядов Украине.

К тому же Илон Маск усомнился в контрнаступлении ВСУ и нарвался на шквал критики.