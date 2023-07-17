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Долги и спад доходов: Илон Маск недоволен заработком Twitter

17 июля 2023 13:47
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Долги и спад доходов: Илон Маск недоволен заработком Twitter
Владелец компании Twitter Илон Маск. Фото: google.com
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

 

Миллиардер Илон Маск пожаловался на заработок Twitter. В связи с падением доходов от рекламы и большими задолженностями владелец заявил, что денежный поток компании остается отрицательным.

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Об этом пишет Reuters.

Почему Twitter зарабатывает меньше, чем раньше?

По словам Илона Маска, рост доходов от рекламы, которые ожидались от компании в июне, так и не дождались. Однако свои надежды миллиардер возлагает на июль.

К тому же, Маск написал о падении доходов от рекламы на 50%. По его прогнозам, в 2023 году Twitter должен заработать $3 миллиарда, что значительно меньше по сравнению с $5,1 миллиарда в 2021 году.

По словам Маска, Twitter Spaces также еще не приносил доходов.

 

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Напомним, в США не перестают раскручивать бой Маска против Цукерберга. Макгрегор не прочь стать тренером одного из них.

Также Маск назвал лицемерием поставку США кассетных снарядов Украине.

К тому же Илон Маск усомнился в контрнаступлении ВСУ и нарвался на шквал критики.

 

 

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