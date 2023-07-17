Долги и спад доходов: Илон Маск недоволен заработком Twitter
Миллиардер Илон Маск пожаловался на заработок Twitter. В связи с падением доходов от рекламы и большими задолженностями владелец заявил, что денежный поток компании остается отрицательным.
Об этом пишет Reuters.
Почему Twitter зарабатывает меньше, чем раньше?
По словам Илона Маска, рост доходов от рекламы, которые ожидались от компании в июне, так и не дождались. Однако свои надежды миллиардер возлагает на июль.
К тому же, Маск написал о падении доходов от рекламы на 50%. По его прогнозам, в 2023 году Twitter должен заработать $3 миллиарда, что значительно меньше по сравнению с $5,1 миллиарда в 2021 году.
По словам Маска, Twitter Spaces также еще не приносил доходов.
Напомним, в США не перестают раскручивать бой Маска против Цукерберга. Макгрегор не прочь стать тренером одного из них.
Также Маск назвал лицемерием поставку США кассетных снарядов Украине.
К тому же Илон Маск усомнился в контрнаступлении ВСУ и нарвался на шквал критики.