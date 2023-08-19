Беспилотники с искусственным интеллектом SkyKnight допустили к эксплуатации в ВСУ

Беспилотники SkyKnight. Фото: Минобороны Украины

Министерство обороны Украины утвердило использование отечественных дронов SkyKnight в военных целях. Эти современные беспилотные аппараты оснащены AI, способны перевозить груз до 2,5 кг и функционировать в автономном режиме полета.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

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В чем особенность нового дрона

Сообщается, что процесс одобрения нового дрона, произведенного компанией SkyKnight 2, проходил в ускоренном режиме благодаря активной поддержке со стороны оборонного департамента, который помогал в оформлении всей необходимой документации.

Согласно заявлениям, SkyKnight 2 обладает высокой скоростью, мощностью и при этом работает достаточно тихо. Управление дроном простое и интуитивное. Для тех, кто уже имеет опыт работы с моделями от DJI или Autel на стабильных платформах, адаптация к SkyKnight 2 займет примерно неделю.

Также в Минобороны уточнили, что ключевой особенностью дрона является его способность к автономному полету к заранее определенной цели на основе команд оператора, даже при возникновении проблем со связью из-за радиоэлектронных помех со стороны противника.

Беспилотник SkyKnight. Фото: Минобороны Украины

Напомним, что в субботу, 19 августа, в России заявили, что якобы Вооруженные силы Украины ударили по военному аэродрому в Новгородской области. Атака была с применением беспилотника.

Также мы сообщали, что для украинских военных отправляют на фронт более 270 ударных дронов Vampire. Бойцы ВСУ получат их от "Армии дронов".