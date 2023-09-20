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Безопасность детей в мессенджерах: правительство Великобритании готовится контролировать чат Meta

20 сентября 2023 10:56
- Игорь Тележников
Безопасность детей в мессенджерах: правительство Великобритании готовится контролировать чат Meta
Социальная сеть Facebook. Фото: Google.com
- Игорь Тележников

Министерство внутренних дел Великобритании призывает руководителя Meta Марка Цукерберга не разворачивать сквозное шифрование в чатах Instagram и Facebook. Правительство страны готовит программу контроля, которая вынудит технологического гиганта переосмыслить свой план. Новую компанию по борьбе с шифрованием за прошедшие сутки презентовала министерша внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман.

Об этом пишет издание Politicо.

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Meta планирует продолжить сквозное шифрование в прямых сообщениях Messenger и Instagram, как это уже введено в WhatsApp. Представители компании утверждают, что эта разработка усилила безопасность. С этим утверждением не согласны представители правительства Великобритании.

На брифинге для журналистов во вторник представители Министерства внутренних дел Соединенного Королевства представили описание опасных материалов, касающихся сексуального насилия над детьми. Утверждается, что подобные материалы рискуют остаться необнаруженными, если Meta не отменит использование шифрования.

По словам Бравермана, Meta пока не предоставила залога защиты своих платформ от злоумышленников. "Они должны разработать соответствующие гарантии, которые отвечали бы их планам по сквозному шифрованию", — отметила министерша в пресс-релизе.

В компании Meta пока планируют продолжить использование шифрования до конца 2023 года. Вместе с тем, корпорация обещает контролировать свои платформы на предмет распространения контента, содержащего насилие над детьми, пишет Politicо.

Ранее Meta объявила о введении новых изменений в своих социальных сетях Facebook и Instagram для пользователей Евросоюза. Согласно этим обновлениям, пользователи смогут просматривать публикации и видеоролики от тех, кого они отслеживают, в хронологическом порядке без вмешательства алгоритмов.

Летом материнская компания Facebook Meta запустила новое приложение Threads, конкурирующее с Twitter.

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