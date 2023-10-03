Бесплатного обновления Windows больше нет: какие версии под угрозой

Изменения в правилах обновления версий Windows. Фото: helpdeskgeek

Microsoft ввела платное обновление старых версий Windows на более новые. Компания объявила, что закрывает лазейку , позволяющую ПК с Windows 7 и Windows 8 обновляться бесплатно.

Официальное заявление было опубликовано в Microsoft Device Partner Center.

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Что произошло с обновлением Windows

Представив Windows 10 2015 года Microsoft, сделал новую ОС бесплатной для обновления у пользователей старых ОС. В частности, он использовал эту идею для искушения поклонников старой популярной версии Windows 7 .

Официально бесплатное обновление от Microsoft закончилось в 2016 году, но серверы активации не были сброшены. Это позволило людям продолжать обновлять свои версии в Windows 10 с помощью инструментов HWIDGEN и MAS.

Прошло семь лет, и представители компании в этот раз уже заверили пользователей в серьезности своего решения. Теперь пользователи версий Windows 7/8 не смогут без оплаты осуществить обновление Windows 10/11. Обновление Windows 11 с Windows 10 все еще бесплатно.

Сообщения от Microsoft. Фото:Microsoft Device Partner Center

Также Microsoft напомнила интересующимся Windows 11 о минимальных системных требованиях операционной системы.

Минимальные системные требования и ПК

Оперативная память: 4 ГБ.

Хранилище: 64 ГБ или большее устройство хранения данных.

Микропрограмму системы: UEFI (для интерфейса унифицированного extensible Firmware — современной версии ПК BIOS) и загрузимого Secure Boot.

TPM: модуль TPM версии 2.0.

Дисплей : Дисплей высокой четкости (720p), более 9 дюймов по диагонали, 8 бит на цветовой канал.

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