Самый автономный гаджет – какой смартфон держит зарядку дольше всего

Батареи хватит на 5 дней: какой смартфон на рынке держит зарядку лучше всего
Автономность — это одна из самых главных характеристик, на которую обращают пользователи гаджетов. Специалисты лаборатории DXOMARK рассказали о смартфонах, которые имеют наиболее мощные батареи.
Об этом сообщает Dxomark.
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Подробности
Специалисты назвали телефон Honor X7a, который имеет аккумулятор емкостью 6000 мАч, чемпионом "автономности". Одного заряда батареи хватит на пять дней и три часа работы.
На втором месте оказался смартфон Vivo Y72. Телефон можно использовать пять дней без подзарядки. Увеличив интенсивность использования до 7 часов в день, владельцы получают до 54 часов работы.
Следующим специалисты назвали модель Oppo A77 с показателем 4 дня и 6 часов. В высокоинтенсивном режиме батареи хватит на 47 часов.
В списке после этих смартфонов оказались Honor X8 5G и Honor Magic5 Lite. Первым телефоном можно пользоваться 4 дня и 3 часа, а вторым — 3 дня и 2 часа.
Напомним, мы писали, какие зарядные устройства опасны для смартфона. А также полезны советы, как правильно пользоваться портативными зарядными устройствами.