Беспилотники Raybird-3 стали частью "Армии дронов": что известно об этом аппарате

"Армию дронов" пополнили комплексы беспилотников Raybird-3 украинского производства
Два комплекса беспилотников Raybird-3 пополнили "Армию дронов". Это беспилотники украинского производства.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
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Что известно о Raybird-3
Как отмечается в сообщении, дроны помогут разведчикам под Бахмутом и морской пехоте выполнять боевые задания в разведывательных миссиях, корректировке огня, наблюдении и поисково-спасательных работах.
В министерстве рассказали, что один комплекс Raybird-3 может в любых погодных условиях разведывать территорию земной и водной поверхностей днем и ночью и находиться в полете до 24 часов. Он способен выполнять боевые задачи в условиях действия враждебных средств радиоэлектронной борьбы, благодаря чему попадает в тыл врага и фиксирует каждую деталь.
"Ваши донаты на Армию Дронов через UNITED24 помогают поддерживать украинских производителей дронов и привлекать больше мощной техники", – говорится в сообщении.
Напомним, что в Вооруженных силах Украины формируют первые в мире ударные роты беспилотников в рамках проекта "Армия дронов". Создание ударных рот беспилотников утвердил во время заседания Ставки главнокомандующего Валерий Залужный.
Также сообщалось, что Министерство обороны в 2023 году увеличит закупку БПЛА для Вооруженных сил Украины. Так, ведомство заключило 16 контрактов с украинскими производителями БПЛА.