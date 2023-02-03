Беспилотники Raybird-3 стали частью "Армии дронов": что известно об этом аппарате

Комплексы Raybird-3 стали частью "Армии дронов"

Два комплекса беспилотников Raybird-3 пополнили "Армию дронов". Это беспилотники украинского производства.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Что известно о Raybird-3

Как отмечается в сообщении, дроны помогут разведчикам под Бахмутом и морской пехоте выполнять боевые задания в разведывательных миссиях, корректировке огня, наблюдении и поисково-спасательных работах.

В министерстве рассказали, что один комплекс Raybird-3 может в любых погодных условиях разведывать территорию земной и водной поверхностей днем и ночью и находиться в полете до 24 часов. Он способен выполнять боевые задачи в условиях действия враждебных средств радиоэлектронной борьбы, благодаря чему попадает в тыл врага и фиксирует каждую деталь.

"Ваши донаты на Армию Дронов через UNITED24 помогают поддерживать украинских производителей дронов и привлекать больше мощной техники", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Вооруженных силах Украины формируют первые в мире ударные роты беспилотников в рамках проекта "Армия дронов". Создание ударных рот беспилотников утвердил во время заседания Ставки главнокомандующего Валерий Залужный.

Также сообщалось, что Министерство обороны в 2023 году увеличит закупку БПЛА для Вооруженных сил Украины. Так, ведомство заключило 16 контрактов с украинскими производителями БПЛА.