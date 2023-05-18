Apple закрывает свои сервисные центры в РФ

Сервисный центр Apple в РФ. Фото: росСМИ

В России закрывают сервисные центры Apple. Недавно в Москве и Санкт-Петербурге были закрыты MacLabs и B2X соответственно.

Об этом пишут российские СМИ.

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Закрытие сервисных центров

В сообщении говорится, что ожидаются проблемы с дальнейшей работой многих других сервисных центров Apple, которые не принадлежат крупным корпорациям или ретейл-сетям, например, Re: Store или "М.Видео". Московский АСЦ "Бробролаб" начал кампанию с целью собрать 6 млн рублей для продолжения своей работы.

Apple Care+, программа расширенной гарантии Apple, все еще функционирует в России, но она доступна только для iPhone и Apple Watch, в то время как Mac и iPad исключены из программы.

На данный момент Apple не осуществляет прямые поставки комплектующих в Россию, а перераспределяет их через компанию, базирующуюся в Прибалтике, среди своих АСЦ. Это значительно увеличивает сроки гарантийного ремонта и стоимость послегарантийного обслуживания.

Главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов уверен в том, что ряд АСЦ скорее всего придется закрыть.

"Большое количество ремонтов и обращений переключилось на серый рынок. Ситуация с запчастями также нестабильна, что ставит в невыгодное положение АСЦ без дополнительных источников дохода, вынуждая их сворачивать операции и сокращать расходы", — комментирует он.

Напомним, что Apple намерена снизить производительность "неподлинных" зарядных устройств USB-C для новых iPhone. В то же время европейские власти угрожают запретить продажи смартфонов компании в странах ЕС, если Apple осуществит такой план.