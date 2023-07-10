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Apple выпустит MacBook со складным экраном: когда появится

10 июля 2023 02:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Apple выпустит MacBook со складным экраном: когда появится
Девушка работает за MacBoo. Фото: MacBook Folio
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Компания Apple активно занимается разработкой ноутбука со складывающимся экраном, что может стать сильным конкурентом Asus и их линейки Zenbook Fold. Также стало известно, когда Apple покажет готовую продукцию миру.

Об этом сообщает NNews.

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Отмечается, что ведущие корейские изготовители дисплеев Samsung Display и LG Display сосредоточились на разработке OLED-панелей для ноутбуков на фоне насыщения рынка смартфонов.

Учитывая только растущий спрос на складные OLED-панели для ноутбуков, обе компании сотрудничают в их разработке и производстве. Однако появление Apple на этом рынке будет оказывать значительное влияние, если учитывать влияние компании в мире.

Asus Zenbook 17 Fold OLED. Фото: NNews

"Ноутбуки со складывающимся экраном все еще зарождаются, но они вызвали значительный ажиотаж. Возможность сложить ноутбук пополам открывает новые возможности для портативности и использования. Для профессионалов это может означать большую гибкость для работы в дороге без ущерба для площади экрана или производительности. Потребление медиа также может быть революционным, поскольку теперь пользователи могут наслаждаться большим экраном для просмотра фильмов и видео без необходимости использования дополнительного устройства", — отмечает издание.

В настоящее время характеристика комплектации MacBook со складывающимся экраном остается неизвестной. Хотя официальный запуск этого продукта ожидается в 2026 году, по слухам, Apple планирует представить свой MacBook со складывающимся экраном уже в 2025 году.

Напомним, что компания Apple выпустила обновление приложения Shazam. Теперь он может идентифицировать песни на YouTube, Instagram и TikTok.

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