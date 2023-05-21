Apple удалила важную функцию на iPhone и выпустила версию iOS

Люди смотрят в свои iPhone. Фото: REUTERS/Mike Segar

Пользователи устройств Apple, обновившихся до последних версий iOS и iPadOS 16.5, столкнулись с проблемами в использовании камеры при подключении через адаптер Lightning to USB 3. Подозревается, что проблема может быть вызвана программным сбоем, и Apple намерена решить эту проблему в следующем апдейте.

Об этом пишет MacRumors.

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Сообщается, что Apple уже представила первую бета-версию iOS 16.6 для разработчиков. Несмотря на это, выпуск версии для общего использования, в которой предположительно будет решена проблема с камерой, может занять не менее нескольких недель.

Вместе с тем, iOS 16.5 была выпущена 19 мая вместе с обновлениями других операционных систем от Apple. Это небольшое обновление, в котором, помимо другого, была добавлена новая вкладка "Спорт" в приложении Apple News, а также были исправлены общие проблемы в приложениях, включая CarPlay, Screen Time и Spotlight.

Ожидается, что эти обновления будут последними перед грядущим крупным ежегодным апдейтом Apple, включающим iOS 17, iPadOS 17 и macOS 14.

Напомним, что в компании Apple не хотят, чтобы ее сотрудники использовали для работы генеративные ИИ. Производитель iPhone озабочен тем, что работники могут обнародовать конфиденциальные данные, поскольку он разрабатывает собственную подобную технологию.