Apple лишила россиян гарантии на Mac и iPad: что следующее

Далее на очереди – айфоны

Компания Apple прекращает гарантийное обслуживание своих компьютеров планшетов в россии — соответствующее письмо получило ряд авторизованных сервисных центров. Далее на очереди — айфоны.

Об этом сообщил один из сервисных центров в своем Telegram.

Что известно

Всем владельцам Mac и iPad, столкнувшимся с проблемами в течение гарантийного срока, компания рекомендует идти в магазин и сдавать обратно свои устройства.

На iPhone и Apple Watch решение Apple не распространяется, но источник допускает, что это вопрос времени. Центр также сказал, что теперь ремонт устройств будет занимать больше времени и, возможно, будет "требовать оплаты различных логистических затрат".

Также отмечается, что происходящее может привести к массовому закрытию сервисных центров в россии, причем уже в ближайшие недели.

Уход Apple из россии

Apple стала одной из первых международных компаний, остановивших поставки своей продукции в россию после начала полномасштабной войны. В то же время, ограничили использование Apple Pay и других сервисов, а также запретили адаптировать iPhone 14 под российские сети.

На фоне санкций и тотальных ограничений в россии пытаются создавать видимость того, что там ничего не происходит. В частности, страна-агрессор якобы планирует самостоятельно производить смартфоны и компьютеры и взялась за создание собственной мобильной ОС для "конкуренции" с Android.

Напомним, Apple может презентовать первый MacBook с сенсорным экраном. Первые устройства могут появиться на рынке уже в 2025 году.