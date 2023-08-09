Apple переместит красную кнопку завершения вызова из центра iPhone

Смартфон iPhone. Фото: google

Компания Apple переместит из центра экрана смартфона iPhone красную кнопку завершения вызова. Обновление станет доступным для пользователей с бета-версией iOS 17.

Об этом сообщает издание CNBC.

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Так, компания Apple в бета-версии iOS 17 переместила кнопку "Завершить звонок" из центра экрана в правый нижний угол. Она будет размещаться во второй строке рядом с другими кнопками для вызова FaceTime и перехода к набору номера.

Стандартное расположение кнопки. Фото: скриншот

Расположение кнопки в iOS 17. Фото: скриншот

Однако большинство пользователей уже успели раскритиковать такое обновление. Мол, что к новому местоположению кнопки придется привыкать.

"Легко представить, как человек с мышечной памятью, формировавшийся годами, когда он клал трубку, случайно нажимает на то место, где раньше была эта кнопка", — говорится в материале.

Когда станет доступно обновление

Сейчас обновление доступно в бета-версии iOS 17. Однако, осенью, после анонса новой модели iPhone, оно станет доступным для всех пользователей.

Напомним, что новые iPhone 15 поступят в продажу уже 22 сентября. Официальный анонс смартфонов состоится 12 или 13 сентября.