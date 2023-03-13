В июне Apple представит очки дополненной реальности

Apple готовится к презентации очков дополненной реальности: в чем их особенность
В июне компания Apple представит новые очки дополненной реальности. Этот релиз станет первой новой категорией продуктов, разрабатываемых исключительно под руководством Тим Кука.
Об этом пишет издание Financial Times.
-
Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским, — СМИ
-
Оккупанты обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины: есть погибшие среди гражданских
-
В Харьковской области гражданский взорвался на российской мине, — Синегубов
-
К сведению водителей: в Одессе сегодня запланированы ремонты на дорогах
-
В Германии бастуют работники ряда аэропортов: случившееся
-
Власти Грузии обвинили Украину в подготовке переворота: реакция МИД
-
Полузащитник сборной Украины травмировался и может не сыграть против Англии
-
Виноградарство в Одесской области: развитие и перспективы
-
От серии мощных землетрясений в Турции погибли более 48 тысяч человек
-
Эксклюзивные кадры: Зеленский показал мощные фото украинских защитников на линии фронта
Что известно
Отметим, что предыдущие презентации корпорации Apple содержали продукты, созданные под влиянием Стива Джобса. Однако, ожидается, что будущая AR-гарнитура станет первым продуктом, разработанным исключительно под руководством Кука.
Как известно, создание этого продукта было достаточно противоречивым. Следовательно, команда дизайнеров Apple выступала за создание легкого устройства без ущерба для функциональности, в то время как операционные руководители, в том числе Кук, настаивали на своевременном запуске.
Аналитики говорят, что Apple стремится создать совершенно новый тип гаджетов. Очки дополненной реальности должны полностью заменить iPhone, обеспечив пользователей всеми необходимыми функциями, удобным и понятным интерфейсом и доступностью.
Напомним, ранее мы писали, что Apple узнали о замаскированном приложении российского банка ВТБ в App Store и удалили его.