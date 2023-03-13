В июне Apple представит очки дополненной реальности

Это будет первый продукт, разработанный исключительно под руководством Тима Кука

В июне компания Apple представит новые очки дополненной реальности. Этот релиз станет первой новой категорией продуктов, разрабатываемых исключительно под руководством Тим Кука.

Об этом пишет издание Financial Times.

Что известно

Отметим, что предыдущие презентации корпорации Apple содержали продукты, созданные под влиянием Стива Джобса. Однако, ожидается, что будущая AR-гарнитура станет первым продуктом, разработанным исключительно под руководством Кука.

Как известно, создание этого продукта было достаточно противоречивым. Следовательно, команда дизайнеров Apple выступала за создание легкого устройства без ущерба для функциональности, в то время как операционные руководители, в том числе Кук, настаивали на своевременном запуске.

Аналитики говорят, что Apple стремится создать совершенно новый тип гаджетов. Очки дополненной реальности должны полностью заменить iPhone, обеспечив пользователей всеми необходимыми функциями, удобным и понятным интерфейсом и доступностью.

Напомним, ранее мы писали, что Apple узнали о замаскированном приложении российского банка ВТБ в App Store и удалили его.