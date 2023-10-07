Антидрон от украинского производителя: особенности разработки

Антидроновое ружье умещается в рюкзаке. Фото: АрмияInform

Украинские изобретатели создали антидроновое ружье AD COUNTER FPV BACKPACK. Его задача — "садить" вражеские дроны еще до того, как они долетят до позиции украинских военных.

Об этом пишет издание АрмияInform.

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Украинские изобретатели создали такое антидроновое ружье, которое можно поместить в обычный рюкзак.

"Есть обычные наши стационарные изделия, которые военные устанавливают, где им нужно — на машины, на блиндаже. И мы адаптируем наше изделие под конкретные нужды наших воинов. Готовы производить его в разных видах корпусов", — отмечают разработчики.

Антидроновое устройство в рюкзаке. Фото: Kvertus

Также разработчики отмечают, что это средство может прикрывать группу военных от вражеских дронов камикадзе в радиусе до 200 метров. Аккумулятора достаточно для 2 часов непрерывной работы.

Производитель антидрона о своей разработке. Фото: скриншот

Напомним, в Киевской области разоблачен военнослужащий территориального центра комплектования и социальной поддержки, который хранил впечатляющий арсенал самого разнообразного оружия.

У нарушителя были изъяты автоматы, магазины к автоматическому оружию, револьвер, нарезное и гладкое охотничье оружие, более 6500 патронов разного калибра, 35 гранат, запалы, мину, тротиловую шашку, ножи, противотанковую управляемую ракету, тепловизор и другое военное снаряжение.