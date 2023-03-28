Американская полиция использовала искусственный интеллект почти миллион раз
Гендиректор Clearview AI признался, что компания работает на полицию США. Американские правоохранители отсканировали с помощью программного обеспечения Clearview уже миллион лиц.
Об этом сообщает издание BBC.
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Полиция использует искусственный интеллект
Генеральный директор компании Clearview AI, занимающейся распознаванием лиц с помощью искусственного интеллекта, оказывала свои услуги и американской полиции.
Правоохранители использовали ее уже миллион раз, просканировав соответствующее количество лиц, отметил Хоан Тон-Тат.
Работа искусственного интеллекта
В общей сложности, как пишет BBC, компания Clearview собрала уже более 30 миллиардов изображений.
Речь идет, в частности, об изображениях с таких платформ, как Facebook. При этом эти изображения были собраны без разрешения пользователей соцсети.
Штрафы для компании
Clearview за свою деятельность неоднократно оштрафована на миллионы долларов США.
Такие штрафы были наложены на компанию в Европе и Австрии.
Напомним, что искусственный интеллект рассказал о готовности заменить 20 профессий, которыми занимаются люди.
Фото: SPENCER WHALEN/EYEEM