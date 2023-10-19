Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Техно arrow Amazon начала тестирование человекоподобных роботов на своих слогах arrow

Amazon начала тестирование человекоподобных роботов на своих слогах

19 октября 2023 13:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Amazon начала тестирование человекоподобных роботов на своих слогах
Человекоподобный робот, тестируемый Amazon. Фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Amazon начала эксперимент с человекоподобным роботом для работы на складе. Технологическая компания стремится все больше автоматизировать свои склады.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

Заменят ли работы людей

На этой неделе компания начала тестировать двуногого робота Digit, который может захватывать и поднимать предметы. Устройство сначала тестируют на перемещении пустых коробок.

Стремление компании роботизировать процессы вызвало опасения по поводу влияния на сотрудников, поскольку их насчитывается почти 1,5 млн. человек.

Главный технолог Тай Брейди заявил, что хочет "устранить все черные, обыденные и повторяющиеся" задачи в бизнесе Amazon. Однако он возразил, что это приведет к сокращению рабочих мест, утверждая, что Amazon будет нуждаться в таком же количестве персонала.

Брейди считает, что люди незаменимы в работе компании и отвергают идеи полной автоматизации склада.

"Люди играют главную роль в процессе реализации. Они способны мыслить на высшем уровне и умеют диагностировать проблемы", — отметил он.

Где используют работа

"Наше первоначальное использование этой технологии будет в том, чтобы помочь сотрудникам в переработке тотализаторов, что является очень повторяющимся процессом сбора и перемещения пустых тотализаторов после того, как из них будет полностью выбран инвентарь", — добавил технолог.

Ранее мы писали, что уникальный автомобиль Stella Terra на солнечных батареях прошел тест-драйв протяженностью 1000 км через Марокко и Сахару. Он считается первым в мире, способным ездить по бездорожью на большие расстояния без подзарядки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме