Amazon начала тестирование человекоподобных роботов на своих слогах

Человекоподобный робот, тестируемый Amazon. Фото: AFP

Amazon начала эксперимент с человекоподобным роботом для работы на складе. Технологическая компания стремится все больше автоматизировать свои склады.

Об этом пишет The Guardian.

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Заменят ли работы людей

На этой неделе компания начала тестировать двуногого робота Digit, который может захватывать и поднимать предметы. Устройство сначала тестируют на перемещении пустых коробок.

Стремление компании роботизировать процессы вызвало опасения по поводу влияния на сотрудников, поскольку их насчитывается почти 1,5 млн. человек.

Главный технолог Тай Брейди заявил, что хочет "устранить все черные, обыденные и повторяющиеся" задачи в бизнесе Amazon. Однако он возразил, что это приведет к сокращению рабочих мест, утверждая, что Amazon будет нуждаться в таком же количестве персонала.

Брейди считает, что люди незаменимы в работе компании и отвергают идеи полной автоматизации склада.

"Люди играют главную роль в процессе реализации. Они способны мыслить на высшем уровне и умеют диагностировать проблемы", — отметил он.

Где используют работа

"Наше первоначальное использование этой технологии будет в том, чтобы помочь сотрудникам в переработке тотализаторов, что является очень повторяющимся процессом сбора и перемещения пустых тотализаторов после того, как из них будет полностью выбран инвентарь", — добавил технолог.

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