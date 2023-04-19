Афина: Microsoft разрабатывает собственный чип на основе искусственного интеллекта
Корпорация Microsoft разрабатывает собственный чип искусственного интеллекта под названием Athena, который будет поддерживать технологию, лежащую в основе ChatGPT.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно отчету, чипы будут использоваться для обучения многоязычных моделей и поддержки логических выводов — и то и другое необходимо для генеративного ШИ, такого как используется в ChatGPT.
Также в отчете отмечается, что Microsoft надеется, что этот чип будет работать лучше, чем те, которые корпорация покупает у других поставщиков.
Напомним, в США женщина применила ChatGPT, чтобы заставить своего хозяина починить технику.