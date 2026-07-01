Зарегистрировали в чужом ТЦК: совет юриста, как лучше оспорить эту ошибку

Сотрудники ТЦК, военно-учетные документы. Фото: АО "Захист", УП

Светлана Красноштан Редактор

Если гражданина без его ведома поставили на воинский учет в другом регионе, он имеет право обжаловать это решение территориального центра комплектования. Подобные решения ТЦК являются незаконными. Юристы объяснили, как лучше всего и быстрее всего обжаловать этот незаконный учет.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и ТЦК

Все украинские мужчины, начиная с 17-летнего возраста, должны состоять на воинском учете. Воинский учет заканчивается после того, как гражданину исполнится 60 лет.

После этого гражданина должны исключить из воинского учета. Исключение из учета является окончательным и не может быть аннулировано.

Граждане должны состоять на воинском учете в территориальном центре комплектования по месту жительства. Смена места жительства влечет за собой и смену ТЦК, в котором гражданин состоит на учете.

Как обжаловать незаконный воинский учет

К юристам обратился гражданин, который всю жизнь прожил в одном регионе, а оказался на учете в совершенно другом. Мужчина подчеркнул, что он не получал никакого уведомления от ТЦК и не переезжал в тот регион.

Юристы, комментируя эту ситуацию, пояснили, что такая практика является некорректной. ТЦК не имеет права ставить гражданина на учет в другом регионе, при этом не информируя его.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Здесь есть единственный путь: подать в административный суд иск о неправомерных действиях ТЦК в том городе, где вы стояли на учете. Обжаловать действия ТЦК в вышестоящих инстанциях, а тем более у омбудсмена, в Министерстве обороны Украины, Генеральном штабе, Верховной Раде, у президента и т. д., идея непродуктивная".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что юристы разъяснили, нужно ли в 25 лет обращаться в ТЦК.

По достижении 25-летнего возраста у гражданина, состоящего на воинском учете, должен измениться статус, с призывника на военнообязанного. Юристы объяснили, нужно ли ему для этого посетить территориальный центр комплектования.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что встать на учет в другом ТЦК можно только лично, приложение "Резерв+" не поможет.

Встать на воинский учет после смены места жительства гражданин должен в территориальном центре комплектования. Дистанционный вариант постановки на учет невозможен. Также на воинский учет не принимают в центрах предоставления административных услуг.