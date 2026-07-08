Заграничный паспорт для регистрации в ТЦК: когда его можно предъявить вместо ID

Граждане с документами в ТЦК. Фото: ХОТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Чтобы встать на воинский учет, необходимо иметь паспорт и воинско-учетный документ. Паспорт должен быть внутренним, в частности, ID-картой. Однако в некоторых случаях можно использовать и заграничный паспорт гражданина Украины.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет в 17 лет

Военный учет является обязанностью граждан Украины мужского пола. На учет гражданин должен встать в год своего 17-летия.

Это можно сделать двумя разными способами. Первый способ дистанционный, через "Резерв+".

Но это можно сделать только до 31 июля года наступления 17-летия. Затем на учет можно будет встать только после личного визита в территориальный центр комплектования.

Заграничный паспорт для постановки на учет в ТЦК

К юристам обратился гражданин, планирующий встать на воинский учет. Он поинтересовался, какие документы необходимы для этого процесса.

Юристы подчеркнули, что в первую очередь нужен документ, удостоверяющий личность. Это может быть внутренний паспорт, ID-карта или заграничный паспорт. Однако заграничный паспорт можно использовать только в особых случаях.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, о каких случаях идет речь: "Постановка на воинский учет осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины и военно-учетного документа. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу используется в случае подачи заявления о постановке на воинский учет через зарубежное дипломатическое представительство Украины".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, кто из подростков должен встать на воинский учет в 2026 году.

Юноши, которым в текущем году исполнится или уже исполнилось 17 лет, должны встать на воинский учет. Речь идет о юношах 2009 года рождения. На выполнение этого требования у них есть время до 31 июля.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что изменилось в вопросе первого документа на воинском учете.

После изменений в законодательстве, произошедших в 2025 году, у граждан, впервые вступающих на воинский учет, отпала необходимость посещать территориальный центр комплектования. Юристы объяснили, какой именно документ отныне является первым для призывников.