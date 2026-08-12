Возвращение из-за границы в Украину после войны: грозят ли задержания в ТЦК

Задержание нарушителя границы и работа сотрудника ГПСУ. Фото: ГПСУ, коллаж Новини.LIVE

Граждане Украины, выехавшие за границу ещё до начала полномасштабного вторжения, не могут быть лишены права вернуться на Родину даже при отсутствии обновлённых данных в приложении "Резерв+". По словам юристов, отказ во въезде по данному законодательству не предусмотрен, однако при пересечении границы человека могут передать полиции при наличии активного обращения от ТЦК.

Об этом заявил юрист Юрий Айвазян, цитирует Новини.LIVE.

Задержат ли на границе при возвращении мужчин домой из-за границы

Пограничники не имеют законных оснований отказать гражданину во въезде на территорию Украины из-за отсутствия обновленных сведений в системе «Резерв+». Согласно Закону Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», украинцы ни при каких обстоятельствах не могут быть ограничены в своем праве вернуться домой.

В то же время во время паспортного контроля на таможне может быть выявлена информация о том, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки направил в информационную систему Национальной полиции запрос об административной доставке лица.

При наличии такого официального обращения и предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях оснований гражданина могут передать правоохранителям для посещения ТЦК и СП, где будут выяснять обстоятельства и оформлять соответствующие материалы. В то же время юристы поясняют, что такие процедуры возможны исключительно при наличии оформленного запроса военкомата, а не только по факту длительного проживания за пределами страны или самого возвращения.

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Факт выезда за границу до 24 февраля 2022 года юридически подтверждает, что человек покинул страну абсолютно легально и не нарушал установленных ограничений на выезд военнообязанных во время военного положения. Однако это не освобождало гражданина от обязанности уточнить свои военно-учетные данные в 2024 году, ведь соответствующая норма распространялась на всех украинцев независимо от места их фактического пребывания. Несмотря на это, пропущенный срок сам по себе не влечет за собой уголовной ответственности или автоматического задержания.

Что будет с военнообязанными мужчинами за рубежом в случае прекращения войны

Правовые последствия для тех, кто выехал, существенно изменятся после прекращения правовых режимов военного положения и всеобщей мобилизации. Именно официальная отмена этих режимов, а не просто завершение активных боевых действий, отменит специальные ограничения в отношении консульского обслуживания и процедуры мобилизации.

Официальное прекращение военного положения не аннулирует уже открытые административные или исполнительные производства и не снимает общей обязанности состоять на воинском учете, однако задержание исключительно из-за пропущенных сроков обновления данных после этого станет юридически невозможным.

На данный момент единственным реальным последствием для мужчин, находящихся за рубежом, остается блокировка отдельных консульских услуг до момента внесения актуальных сведений о себе.

Ранее юристы разъясняли и другие правовые нюансы для военнообязанных, о чем писал Новини.LIVE.

Читайте, как уведомить ТЦК об изменении места жительства по новому адресу, если лицо находится в розыске. В то же время в ситуациях с силовым задержанием или противоправными действиями военкомов гражданам рекомендуют обращаться не только в органы полиции, но и направлять видеофиксацию нарушений в ГБР, министерство обороны и специализированную прокуратуру для расследования уголовных правонарушений.