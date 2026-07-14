ВЛК для забронированных: юрист назвал единственное исключение, дающее такое право ТЦК

Процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: Житомирский ОТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Во время войны необходимо ежегодно проходить военно-врачебную комиссию. Впрочем, это требование не распространяется на граждан, имеющих отсрочку. Но существует одно исключение, когда необходимо пройти ВВК даже при наличии отсрочки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

ВВК обязательная и регулярная процедура

Военно-врачебная комиссия является обязательным элементом воинского учета. Прохождение ВВК носит регулярный характер и зависит от того, объявлено ли в стране военное положение или нет.

В мирное время периодичность прохождения военно-врачебной комиссии составляет один раз в пять лет. Когда же объявляется военное положение, ВВК нужно проходить значительно чаще.

В военное время военнообязанные граждане должны проходить ВВК каждый год. Однако гражданин не обязан самостоятельно инициировать процесс прохождения комиссии.

Когда гражданин с отсрочкой все же должен пройти ВВК

К юристам обратился гражданин, у которого оформлена отсрочка от мобилизации. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему ежегодно проходить ВВК.

Юристы подчеркнули, что в такой ситуации на комиссию идти не нужно. Юрист Вячеслав Дерий подчеркнул: "Лицо, имеющее отсрочку, не обязано самостоятельно проходить ВВК. И никаких последствий для него не будет, ведь это не считается нарушением правил воинского учета".

Вместе с тем существует исключение, когда гражданин даже с бронированием должен пройти ВВК. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Направить на ВВК имеют право только при одном условии: если забронированное лицо было признано ограниченно годным".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, кто должен выдать военнослужащему направление на прохождение ВВК во время отпуска.

Военнослужащий имеет право на военно-врачебную комиссию. Это возможно даже во время отпуска. Направление на такую ВВК может выдать как воинская часть, так и территориальный центр комплектования.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что через год после предыдущей ВВК самому идти на комиссию не нужно.

Военно-врачебную комиссию во время действия военного положения военнообязанные граждане должны проходить каждый год. Однако законодательство не предъявляет к гражданину требований относительно самостоятельного прохождения ВВК. Необходимо дождаться направления или повестки от ТЦК.