В ВРУ заявили о желании сотрудников ТЦК вернуться на фронт

Александр Федиенко. Фото: Александр Федиенко/Facebook

Любомир Кучер Редактор, юрист

Почти половина сотрудников ТЦК и СП — ветераны боевых действий. Речь идет о военнослужащих, которых после участия в ожесточённых боях перевели на работу в тыл из-за ухудшения состояния здоровья. Из-за специфики службы и психологического давления 45% таких военных просят руководство отправить их обратно в зону боевых действий.

Об этом в эфире Radio NV сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко, передает Новини.LIVE.

Желание вернуться на фронт

Народный депутат отметил, что когда он общается с сотрудниками ТЦК и СП, те говорят: "Можно нас снова отправить на войну, ведь на войне все понятно? Здесь есть враг, а здесь — мы. Мы уничтожаем врага. А когда мы работаем в ТЦК, мы не понимаем, кто враг. Украинский народ — враг? Или все-таки что происходит?"

Парламентарий подчеркнул, что работа в ТЦК чрезвычайно тяжела из-за значительного общественного резонанса, но это ни в коем случае не дает военным права применять силу к военнообязанным гражданам.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что работники образования имеют право на отсрочку. Устройство на работу в новое учебное заведение не приведет к потере такой привилегии. Информировать ТЦК об изменении места работы не нужно.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, что военнослужащие имеют право на ВВК. Пройти медосмотр бойцы могут даже во время отпуска. Направления выдают воинские части и ТЦК.