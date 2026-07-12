Александр Федиенко заявил, что 45 % сотрудников ТЦК хотят вернуться на передовую

Александр Федиенко. Фото: Александр Федиенко/Facebook

Почти половина сотрудников ТЦК и СП — ветераны боевых действий. Речь идет о военнослужащих, которых после участия в ожесточённых боях перевели на работу в тыл из-за ухудшения состояния здоровья. Из-за специфики службы и психологического давления 45% таких военных просят руководство отправить их обратно в зону боевых действий.

Об этом в эфире Radio NV сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко, передает Новини.LIVE.

Желание вернуться на фронт

Народный депутат отметил, что когда он общается с сотрудниками ТЦК и СП, те говорят: "Можно нас снова отправить на войну, ведь на войне все понятно? Здесь есть враг, а здесь — мы. Мы уничтожаем врага. А когда мы работаем в ТЦК, мы не понимаем, кто враг. Украинский народ — враг? Или все-таки что происходит?"

Парламентарий подчеркнул, что работа в ТЦК чрезвычайно тяжела из-за значительного общественного резонанса, но это ни в коем случае не дает военным права применять силу к военнообязанным гражданам.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что работники образования имеют право на отсрочку. Устройство на работу в новое учебное заведение не приведет к потере такой привилегии. Информировать ТЦК об изменении места работы не нужно.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, что военнослужащие имеют право на ВВК. Пройти медосмотр бойцы могут даже во время отпуска. Направления выдают воинские части и ТЦК.