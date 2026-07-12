Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК В ВРУ заявили о желании сотрудников ТЦК вернуться на фронт

В ВРУ заявили о желании сотрудников ТЦК вернуться на фронт

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 07:45
Александр Федиенко заявил, что 45 % сотрудников ТЦК хотят вернуться на передовую
Александр Федиенко. Фото: Александр Федиенко/Facebook

Почти половина сотрудников ТЦК и СП — ветераны боевых действий. Речь идет о военнослужащих, которых после участия в ожесточённых боях перевели на работу в тыл из-за ухудшения состояния здоровья. Из-за специфики службы и психологического давления 45% таких военных просят руководство отправить их обратно в зону боевых действий.

Об этом в эфире Radio NV сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко, передает Новини.LIVE.

Желание вернуться на фронт

Народный депутат отметил, что когда он общается с сотрудниками ТЦК и СП, те говорят: "Можно нас снова отправить на войну, ведь на войне все понятно? Здесь есть враг, а здесь — мы. Мы уничтожаем врага. А когда мы работаем в ТЦК, мы не понимаем, кто враг. Украинский народ — враг? Или все-таки что происходит?"

Парламентарий подчеркнул, что работа в ТЦК чрезвычайно тяжела из-за значительного общественного резонанса, но это ни в коем случае не дает военным права применять силу к военнообязанным гражданам.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что работники образования имеют право на отсрочку. Устройство на работу в новое учебное заведение не приведет к потере такой привилегии. Информировать ТЦК об изменении места работы не нужно.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, что военнослужащие имеют право на ВВК. Пройти медосмотр бойцы могут даже во время отпуска. Направления выдают воинские части и ТЦК.

военкомат ТЦК и СП военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации