В ТЦК разъяснили нюансы автоматического продления отсрочек
В Украине большинство отсрочек от мобилизации продлеваются автоматически, то есть без необходимости повторной подачи заявления или обращения в ЦНАП. Однако для этого должны быть соблюдены два основных условия.
Как сообщали Новини.LIVE, об этом заявили в Ивано-Франковском ТЦК и СП.
Что известно об автоматическом продлении отсрочек
В ТЦК отметили, что для автоматического продления должны быть выполнены два условия:
- основание для отсрочки должно оставаться в силе;
- все необходимые данные должны подтверждаться государственными реестрами.
По состоянию на конец июня 2026 года автоматическую отсрочку могут продлить следующим категориям граждан:
- лицам с инвалидностью;
- гражданам, которых ВЛК признала временно негодными к военной службе;
- родителям детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- родителям совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
- лицам, у которых супруг или супруга имеют инвалидность I или II группы;
- гражданам, у которых среди близких родственников или среди родителей мужа или жены есть лица с инвалидностью I или II группы;
- женам и мужьям военнослужащих, воспитывающих ребенка;
- родителям трех и более несовершеннолетних детей;
- студентам и аспирантам;
- работникам учреждений высшего и профессионального образования;
- гражданам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или в период военного положения;
- родственникам Героев Украины, посмертно награжденных за мужество во время Революции Достоинства;
- лицам, незаконно лишенным свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины;
- военнослужащим, вернувшимся из плена;
- родителям, воспитывающим тяжелобольного ребенка без инвалидности;
- лицам, осуществляющим уход за тяжелобольным членом семьи;
- опекунам людей, которых суд признал недееспособными;
- гражданам, у которых супруг или супруга имеют инвалидность III группы;
- лицам, ухаживающим за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью;
- матерям или отцам, самостоятельно воспитывающим ребенка до достижения им 18 лет;
- педагогическим работникам учреждений общего среднего образования (учителям);
- военнообязанным после завершения годичного контракта в возрасте 18–25 лет.
В ТЦК пояснили, что отсутствие автоматического продления может свидетельствовать об одной из двух причин:
- основание для отсрочки не входит в перечень случаев, для которых предусмотрено автоматическое продление;
- в государственных реестрах отсутствуют необходимые данные или они устарели.
В таких ситуациях военнообязанному необходимо обратиться в ЦНАП и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку.
Проверить, была ли отсрочка продлена, можно в приложении «Резерв+». После автоматического продления пользователю приходит соответствующее уведомление, а обновленный срок действия отображается в электронном военно-учетном документе.
Как сообщали Новини.LIVE, мужчина, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетнего ребенка, имеет право на отсрочку от мобилизации. Однако для этого требуются документы, подтверждающие, что у ребенка действительно отсутствует мать.
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