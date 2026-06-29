Автоматическое продление отсрочки от мобилизации — что нужно знать

Приложение «Резерв+», в котором необходимо контролировать автоматическое продление отсрочки. Фото: Новини.LIVE

В Украине большинство отсрочек от мобилизации продлеваются автоматически, то есть без необходимости повторной подачи заявления или обращения в ЦНАП. Однако для этого должны быть соблюдены два основных условия.

Как сообщали Новини.LIVE, об этом заявили в Ивано-Франковском ТЦК и СП.

Что известно об автоматическом продлении отсрочек

В ТЦК отметили, что для автоматического продления должны быть выполнены два условия:

основание для отсрочки должно оставаться в силе;

все необходимые данные должны подтверждаться государственными реестрами.

По состоянию на конец июня 2026 года автоматическую отсрочку могут продлить следующим категориям граждан:

лицам с инвалидностью;

гражданам, которых ВЛК признала временно негодными к военной службе;

родителям детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родителям совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

лицам, у которых супруг или супруга имеют инвалидность I или II группы;

гражданам, у которых среди близких родственников или среди родителей мужа или жены есть лица с инвалидностью I или II группы;

женам и мужьям военнослужащих, воспитывающих ребенка;

родителям трех и более несовершеннолетних детей;

студентам и аспирантам;

работникам учреждений высшего и профессионального образования;

гражданам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или в период военного положения;

родственникам Героев Украины, посмертно награжденных за мужество во время Революции Достоинства;

лицам, незаконно лишенным свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины;

военнослужащим, вернувшимся из плена;

родителям, воспитывающим тяжелобольного ребенка без инвалидности;

лицам, осуществляющим уход за тяжелобольным членом семьи;

опекунам людей, которых суд признал недееспособными;

гражданам, у которых супруг или супруга имеют инвалидность III группы;

лицам, ухаживающим за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью;

матерям или отцам, самостоятельно воспитывающим ребенка до достижения им 18 лет;

педагогическим работникам учреждений общего среднего образования (учителям);

военнообязанным после завершения годичного контракта в возрасте 18–25 лет.

В ТЦК пояснили, что отсутствие автоматического продления может свидетельствовать об одной из двух причин:

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основание для отсрочки не входит в перечень случаев, для которых предусмотрено автоматическое продление;

в государственных реестрах отсутствуют необходимые данные или они устарели.

В таких ситуациях военнообязанному необходимо обратиться в ЦНАП и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку.

Проверить, была ли отсрочка продлена, можно в приложении «Резерв+». После автоматического продления пользователю приходит соответствующее уведомление, а обновленный срок действия отображается в электронном военно-учетном документе.

Как сообщали Новини.LIVE, мужчина, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетнего ребенка, имеет право на отсрочку от мобилизации. Однако для этого требуются документы, подтверждающие, что у ребенка действительно отсутствует мать.

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