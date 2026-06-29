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В ТЦК разъяснили нюансы автоматического продления отсрочек

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 07:30
Автоматическое продление отсрочки от мобилизации — что нужно знать
Приложение «Резерв+», в котором необходимо контролировать автоматическое продление отсрочки. Фото: Новини.LIVE

В Украине большинство отсрочек от мобилизации продлеваются автоматически, то есть без необходимости повторной подачи заявления или обращения в ЦНАП. Однако для этого должны быть соблюдены два основных условия.

Как сообщали Новини.LIVE, об этом заявили в Ивано-Франковском ТЦК и СП.

Что известно об автоматическом продлении отсрочек

В ТЦК отметили, что для автоматического продления должны быть выполнены два условия:

  • основание для отсрочки должно оставаться в силе;
  • все необходимые данные должны подтверждаться государственными реестрами.

По состоянию на конец июня 2026 года автоматическую отсрочку могут продлить следующим категориям граждан:

  • лицам с инвалидностью;
  • гражданам, которых ВЛК признала временно негодными к военной службе;
  • родителям детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • родителям совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
  • лицам, у которых супруг или супруга имеют инвалидность I или II группы;
  • гражданам, у которых среди близких родственников или среди родителей мужа или жены есть лица с инвалидностью I или II группы;
  • женам и мужьям военнослужащих, воспитывающих ребенка;
  • родителям трех и более несовершеннолетних детей;
  • студентам и аспирантам;
  • работникам учреждений высшего и профессионального образования;
  • гражданам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или в период военного положения;
  • родственникам Героев Украины, посмертно награжденных за мужество во время Революции Достоинства;
  • лицам, незаконно лишенным свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины;
  • военнослужащим, вернувшимся из плена;
  • родителям, воспитывающим тяжелобольного ребенка без инвалидности;
  • лицам, осуществляющим уход за тяжелобольным членом семьи;
  • опекунам людей, которых суд признал недееспособными;
  • гражданам, у которых супруг или супруга имеют инвалидность III группы;
  • лицам, ухаживающим за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью;
  • матерям или отцам, самостоятельно воспитывающим ребенка до достижения им 18 лет;
  • педагогическим работникам учреждений общего среднего образования (учителям);
  • военнообязанным после завершения годичного контракта в возрасте 18–25 лет.

В ТЦК пояснили, что отсутствие автоматического продления может свидетельствовать об одной из двух причин:

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  • основание для отсрочки не входит в перечень случаев, для которых предусмотрено автоматическое продление;
  • в государственных реестрах отсутствуют необходимые данные или они устарели.

В таких ситуациях военнообязанному необходимо обратиться в ЦНАП и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку.

Проверить, была ли отсрочка продлена, можно в приложении «Резерв+». После автоматического продления пользователю приходит соответствующее уведомление, а обновленный срок действия отображается в электронном военно-учетном документе.

Как сообщали Новини.LIVE, мужчина, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетнего ребенка, имеет право на отсрочку от мобилизации. Однако для этого требуются документы, подтверждающие, что у ребенка действительно отсутствует мать.

Также мы писали, какие работники в Украине могут получить отсрочку от мобилизации.

мобилизация отсрочка ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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