Уход за онкобольным родственником не гарантия для отсрочки: что нужно

Основания для отсрочки в приложении «Резерв+» и уход за больным. Фото: Минобороны Украины, Pexels, коллаж Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Наличие тяжелого онкологического заболевания у родственника еще не гарантирует автоматического права на отсрочку от мобилизации для оказания ухода. Для положительного решения комиссии ТЦК ключевым фактором является наличие у родственника инвалидности I или II группы либо специального медицинского заключения о необходимости постоянного постороннего ухода.

Такой нюанс разъяснили юристы на портале Юрист.ua, передает Новини.LIVE.

Какие документы должен иметь онкобольной родственник, чтобы иметь право на отсрочку для ухода за ним

Военнообязанный гражданин обратился к специалистам с вопросом о возможности освобождения от призыва в связи с уходом за собственным дедушкой, который страдает тяжелым онкологическим заболеванием, но не имеет оформленной инвалидности. Мнения экспертов по поводу такой ситуации несколько разошлись в деталях, но они сошлись в том, что обязательным условием является соблюдение законодательных критериев.

Правовед Владислав Дерий категорически отметил, что одного факта тяжелой болезни для ТЦК недостаточно.

«Очень сочувствую состоянию здоровья вашего дедушки, но если вы намерены оформить отсрочку для оказания ухода, то, к сожалению, вам её не предоставят. Дело в том, что у дедушки нет инвалидности», — отметил юрист Владислав Дерий.

Его позицию поддержал и адвокат Юрий Айвазян, подчеркнув необходимость наличия четко определенной группы инвалидности у родственника.

«Если оформление ухода за вашим дедушкой связано с возможностью получить отсрочку, то у вас не будет права на последнюю, поскольку обязательным условием является инвалидность I или II группы лица, за которым осуществляется постоянный уход», — подчеркнул Айвазян.

В то же время юрист Сергей Богун описал альтернативный механизм, при котором отсрочка через органы социальной защиты населения все же возможна даже без инвалидности.

«Оформление ухода за пожилым человеком осуществляется через органы социальной защиты населения. Для этого необходимо получить медицинское заключение от врача о том, что ваш дедушка нуждается в постоянном постороннем уходе. Наличие или отсутствие группы инвалидности не является решающим — главное, чтобы была официальная справка о необходимости ухода», — подчеркнул Богун.

Впрочем, юрист подчеркнул, что для успешного рассмотрения дела в ТЦК военнообязанному придется выполнить еще ряд строгих условий.

«Для этого вам необходимо проживать вместе с дедушкой, поскольку комиссия по делам социальной защиты населения проверяет фактические условия осуществления постоянного ухода. Кроме того, Вашему дедушке нужно пройти ЛКК и получить заключение о необходимости постоянного постороннего ухода (форма 080-4/о)», — пояснил Сергей Богун.

Новини.LIVE также сообщали о том, что студенты вузов обеспечены законной отсрочкой от призыва на период обучения. Однако юристы пояснили, что если студента отчислили, а он пытается поступить заново, ему могут правомерно отказать в продлении отсрочки из-за несоблюдения принципа последовательности получения образования, который фиксируется в ЕДЕБО.

Кроме того, документы для оформления такого статуса больше не принимаются непосредственно в военкоматах — в настоящее время процедура перенесена в ЦНАП или специализированное мобильное приложение «Резерв+». Специалисты советуют предварительно ознакомиться с перечнем оснований для отсрочки, доступных для дистанционной подачи.