В Луцке экс-военный обещал уклонисту снятия с учета – за это он требовал 8000 долларов

В Луцке экс-военный требовал у уклониста 8 тысяч долларов — как его наказал суд
В Луцке судили бывшего военного, который обещал оформить военнообязанном справку о непригодности. За это он потребовал с мужчины 8 тысяч долларов.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В январе 2024 года обвиняемый встретился со своим знакомым и пообещал за 8 тысяч долларов снять его с розыска в информационной системе "Оберіг". Также он предложил помочь оформить документы о признании непригодным для прохождения службы с последующим исключением из военного учета.
Ранее он был добровольцем ТрО в Запорожской области и утверждал, что имеет связи, которые помогут повлиять на сотрудников ТЦК и СП. Таким образом, в течение апреля-июня этого года он получил 4 тысячи долларов несколькими платежами.
Кроме того, он незаконно приобрел боеприпасы и патроны и хранил их у себя дома.
Решение суда
Во время суда мужчина признал свою вину и раскаялся. Было установлено, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности, по месту жительства характеризуется положительно и имеет крепкие социальные связи, а также воспитывает малолетнего ребенка.
Кроме того, его 19-летний сын с мая 2024 проходит военную службу в ВСУ. Поэтому обвиняемому назначили наказание в размере 165 тысяч гривен штрафа.
Напомним, в Одесской области задержали пограничника, который за деньги помогал уклонисту.
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