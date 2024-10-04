В Луцке экс-военный обещал уклонисту снятия с учета – за это он требовал 8000 долларов

Луцкий горрайонный суд. Фото: Facebook суда

В Луцке судили бывшего военного, который обещал оформить военнообязанном справку о непригодности. За это он потребовал с мужчины 8 тысяч долларов.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В январе 2024 года обвиняемый встретился со своим знакомым и пообещал за 8 тысяч долларов снять его с розыска в информационной системе "Оберіг". Также он предложил помочь оформить документы о признании непригодным для прохождения службы с последующим исключением из военного учета.

Ранее он был добровольцем ТрО в Запорожской области и утверждал, что имеет связи, которые помогут повлиять на сотрудников ТЦК и СП. Таким образом, в течение апреля-июня этого года он получил 4 тысячи долларов несколькими платежами.

Кроме того, он незаконно приобрел боеприпасы и патроны и хранил их у себя дома.

Решение суда

Во время суда мужчина признал свою вину и раскаялся. Было установлено, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности, по месту жительства характеризуется положительно и имеет крепкие социальные связи, а также воспитывает малолетнего ребенка.

Кроме того, его 19-летний сын с мая 2024 проходит военную службу в ВСУ. Поэтому обвиняемому назначили наказание в размере 165 тысяч гривен штрафа.

Напомним, в Одесской области задержали пограничника, который за деньги помогал уклонисту.

Также мы писали, что на Волыни предприниматель с незаконно оформлял уклонистов через систему "Шлях", чтобы они имели возможность сбежать за границу.