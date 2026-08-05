Повестка для лиц, снятых с воинского учета: зачем вызывают в ТЦК

Повестка в ТЦК и бойцы на фронте. Фото: УНИАН, Генштаб ВСУ, коллаж Новини.LIVE

Даже после официального снятия с воинского учета по состоянию здоровья или по возрасту украинцы могут получать повестки в ТЦК и СП. Однако такой вызов носит чисто формальный характер и не означает восстановления статуса военнообязанного, ведь действующее законодательство запрещает возвращать в реестр лиц, которые уже окончательно из него исключены.

О том, что ТЦК не имеет права делать при вызове лица, снятого с учета, говорится в статье "Судебно-юридической газеты", передает Новини.LIVE.

Почему ТЦК может требовать явки от исключенного из учета гражданина

В Украине статус военнообязанного автоматически аннулируется после достижения гражданином 60-летнего возраста.

Впрочем, помимо достижения такого возраста, лишиться этого статуса можно также по состоянию здоровья. Но такое решение принимается исключительно на основании официального заключения военно-врачебной комиссии, и в таком случае возраст не имеет значения.

Актуальная информация об утрате такого статуса обязательно должна отображаться в электронном реестре через приложение «Резерв+». Но юристы, комментируя современную практику, настойчиво советуют не ограничиваться только приложением в смартфоне, а распечатать электронный военно-учетный документ с соответствующей отметкой и постоянно носить его с собой.

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Ключевое отличие процедуры исключения заключается в ее необратимости. В отличие от временного снятия, когда человек впоследствии снова должен стать военнообязанным, официальное исключение полностью отменяет возможность повторного постановки на учет. Юристы подчеркивают, что если решение было принято с полным соблюдением действующего законодательства и надлежащим образом зафиксировано в документах, ни один орган не может его аннулировать и вернуть гражданина в соответствующие списки.

В то же время приглашение в военкомат действительно может поступить даже лицу, официально исключенному из учета. Однако такой вызов ни в коем случае не свидетельствует о намерении повторно мобилизовать человека, поскольку это незаконно.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, несмотря на многочисленные заявления чиновников о том, что силовые методы мобилизации подрывают доверие общества и ухудшают мобилизационные процессы, явление так называемой «бусификации» в странах продолжается. В какие структуры направлять фото- и видеодоказательства незаконных действий сотрудников ТЦК объяснила юрист.

Утеря или повреждение военного билета не освобождает от требований воинского учета, поскольку документ подлежит обязательному восстановлению. Читайте, как заранее подготовить четко определенный законодательством пакет документов.