ТЦК выдали повестку с ошибками: это не повод не идти туда

Повестка в ТЦК и работа оператора. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE, Минобороны, РБК-Украина

Любомир Кучер Редактор, юрист

Если военнообязанному пришла повестка с ошибками, это не означает, что вина за его неявку будет возложена на ведомство. Наличие исправлений или других недостатков в тексте повестки не освобождает военнообязанных от посещения территориального центра комплектования. Юристы подчеркивают, что даже документ с неполной печатью или измененным временем остается законным требованием для прохождения военно-медицинской комиссии.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на разъяснения юристов на портале Юристы.ua.

Как действовать, если пришла повестка с ошибками

Документ о вызове в территориальный центр комплектования сохраняет свою юридическую силу независимо от качества его заполнения. Недостатки в оформлении, которые часто замечают военнообязанные, не являются основанием для игнорирования визита в учреждение. В период действия особых мер именно с помощью повесток государство обеспечивает процессы всеобщей мобилизации и ведения воинского учета.

Показательным стал случай с гражданином, которого вызвали для прохождения военно-медицинской комиссии на основании документа с рядом ошибок. Мужчина обратился за консультацией к юристам, поскольку обнаружил на документе неполный оттиск печати, а также зачеркнутые и исправленные от руки дату и время визита в военкомат. Он пытался выяснить, обязывает ли его такая повестка явиться в ТЦК.

Отвечая на запрос, адвокат Юрий Айвазян пояснил, что реагировать на официальный вызов необходимо обязательно.

"Несмотря на ошибки в повестке, Вы были обязаны явиться по вызову ТЦК для прохождения ВЛК", — отметил правозащитник.

Отдельно юрист разъяснил ситуацию относительно финансовых санкций за неявку. На данный момент факт игнорирования повестки не означает автоматического наложения штрафа. Уведомления, которые могут поступать в приложение "Резерв+", имеют иной юридический статус.

"На данный момент у вас еще нет штрафа, а уведомление, которое вы получили в "Резерв+", это лишь предложение признать правонарушение и дать согласие на привлечение Вас к административной ответственности без Вашего присутствия", — пояснил Айвазян.

В то же время у военнообязанных есть законные инструменты для защиты своих прав, если сроки привлечения к административной ответственности уже истекли. Адвокат советует обращаться в военкомат с требованием закрыть дело и снять лицо с розыска.

Соответствующее заявление можно отправить на электронный адрес учреждения или воспользоваться услугами Укрпочты, отправив заказное письмо.

"Если в ТЦК откажут — то вы можете обжаловать их бездействие в судебном порядке", — подытожил эксперт.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что юристы дали разъяснения, как действовать военнообязанным мужчинам с отсрочкой, получившим повестку. Это не всегда означает, что человека немедленно мобилизуют, но нужно обязательно уточнить данные в ТЦК и СП, чтобы избежать неприятностей.

Законодательство о воинском учете претерпело немало изменений. Читайте, какие способы вручения повесток считаются сегодня законными.