ТЦК утерял документы ВВК: что делать при повторной повестке

Заполнение жалобы и работа операторов «Оберег». Фото: Pexels, Черновицкий ОТЦК и СП, иллюстративный коллаж Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Из-за отсутствия письменного подтверждения от вышестоящих инстанций территориальные центры призыва заставляют граждан повторно проходить медицинские осмотры, даже если с момента предыдущего осмотра прошло некоторое время. Однако правозащитники советуют не верить устным обещаниям чиновников, а искать утерянные медицинские дела с помощью официальных адвокатских запросов, жалоб на правительственные горячие линии и судебных исков.

Как правильно обжаловать действия ТЦК в случае длительной задержки документов, объяснил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

Обжаловать бездействие ТЦК из-за неподтвержденного решения ВЛК вполне реально

Решение районной военно-врачебной комиссии о негодности вступает в силу только после утверждения штатной региональной или центральной ВЛК. При отсутствии бумажного подтверждения оператор ТЦК не имеет права изменить статус в реестре "Оберіг", поэтому лицо формально остается на учете. Наличие номера протокола в приложении "Резерв+" свидетельствует лишь о внесении данных самой комиссией, а не о завершении процедуры.

Как заставить ТЦК найти решение ВЛК и обновить данные

Юристы подчеркивают, что устные объяснения ТЦК о двухлетней задержке документов не имеют юридической силы. Гражданину необходимо отправить "Укрпочтой" письменные запросы ценным письмом с уведомлением о вручении в районную ТЦК и региональную ВЛК, требуя указать дату и номер исходящего письма с медицинским делом.

Отдельно правовед советует действовать совместно с адвокатом, поскольку ответ на адвокатский запрос предоставляется в течение пяти рабочих дней. В то же время стоит подавать жалобы на горячие линии Минобороны (1512) и правительства (1545).

Если сотрудники ТЦК уже выписали новую повестку на ВЛК, игнорирование такой повестки грозит административным штрафом. В таком случае есть два варианта действий. Первый — пройти повторный медосмотр, предоставив свежие выписки для подтверждения диагноза по статье А, и самостоятельно контролировать движение документов.

Второй — отказаться от ВЛК и подать административный иск в суд. В иске следует требовать признать двухлетнее бездействие ТЦК противоправным и обязать исключить из учета на основании записи в реестре. Обычно судебный процесс и обжалование штрафа длятся около пяти месяцев.

Новини.LIVE ранее писали, что при проверке военно-учетных документов представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки должны действовать в соответствии с установленной процедурой, определенной постановлением Кабинета Министров Украины № 560 от 16 мая 2024 года. Читайте подробно, какие обязательные действия должен совершить сотрудник ТЦК, когда подходит к гражданину.

Также правоведы объяснили, почему законодательство предусматривает ситуации, когда гражданин может получить повестку даже после официального снятия с воинского учета по состоянию здоровья или по достижении предельного возраста. Но стоит знать, какие права имеет человек в таком случае.