ТЦК штрафует лиц, снятых с учета за неявку по повестке

Приложение Резерв+ и работа сотрудников в ТЦК. Фото: открытые источники, коллаж Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Граждане, официально снятые с воинского учета, не могут быть оштрафованы за игнорирование повесток, поскольку это прямо противоречит законодательству. В случае получения повестки в ТЦК юристы советуют не игнорировать ситуацию, а удаленно обновить свои данные через приложение «Резерв+» или посредством почтового отправления.

Такой совет дали правоведы на портале "Судебно-юридическая газета", передает Новини.LIVE.

Имеет ли право ТЦК назначать штраф за неявку лиц, исключенных из учета

Украинские суды массово отменяют штрафы, выписываемые территориальными центрами комплектования гражданам, уже исключенным из воинского учета. Юристы подчеркивают, что привлечение таких мужчин к ответственности за неявку по повестке является абсолютно незаконным.

Согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях наказать можно только резервиста, действующего военнослужащего или военнообязанного. Человек, официально снятый с учета, не имеет ни одного из этих статусов, поэтому в его действиях юридически отсутствует состав правонарушения, а судебная практика по таким делам остается однозначной в пользу граждан.

Несмотря на полную незаконность финансовых взысканий со стороны ТЦК, адвокаты не советуют игнорировать ситуацию, если повестка все же поступила. Стоит сразу проверить актуальность своих данных через мобильное приложение.

Необходимо проверить свой статус в приложении «Резерв+». Важно, чтобы там было указано, что гражданин снят с воинского учета, поскольку электронная справка о снятии с воинского учета имеет юридическую силу и может служить доказательством.

Как напомнить сотрудникам ТЦК и СП о своём статусе исключённого из учёта

Однако бывают случаи, когда электронная система не содержит обновленной информации о статусе лица. В таких обстоятельствах обращаться в ТЦК и СП лично не нужно. Гражданину достаточно направить туда письменное заявление, приложив копии документов, непосредственно подтверждающих факт снятия с воинского учета. Сделать это можно через своего адвоката или обычной почтой, обязательно оформив письмо с описью вложения. Этого шага вполне достаточно для полноценной актуализации информации в реестрах без личного посещения учреждения.

Как ранее писали Новини.LIVE, наличие оформленного бронирования от мобилизации не всегда защищает военнообязанного от внесения в список лиц, разыскиваемых территориальными центрами комплектования. Такая ситуация может возникнуть, если гражданин не выполнил требование о прохождении военно-врачебной комиссии.

В то же время получение повестки возможно даже после того, как человека официально исключили из воинского учета в связи с достижением предельного возраста или по состоянию здоровья. Однако такая повестка не означает автоматического восстановления статуса военнообязанного.