ТЦК с оккупированных территорий: как работают эти организации

Сотрудник ТЦК. Фото: "АрміяInform". Коллаж: Novyny.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Часть украинских регионов после 24 февраля 2022 года оказалась под оккупацией. Потеряв контроль над территорией, местные территориальные центры комплектования были вынуждены переехать на подконтрольную территорию. Свою работу ТЦК с оккупированных территорий ведут на основе реестров, поскольку не располагают мобилизационным потенциалом.

Как сообщает Hoвини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

ТЦК в оккупации

После начала полномасштабной российско-украинской войны часть украинских территорий оказалась под оккупацией. Соответственно, под оккупацией оказались и территориальные центры комплектования.

К юристам обратился гражданин, который обнаружил, что оказался на учете в одном из таких ТЦК (Щастинском ТЦК). Мужчина поинтересовался, почему так могло произойти, если он давно живет в совершенно другом регионе Украины.

Юристы, комментируя эту ситуацию, подтвердили особый статус таких центров комплектования. Адвокат Ярослав Турчин подчеркнул: "Фактически Щастинский РТЦК это орган военного управления и учета без собственной территории, поскольку Щастинский район Луганской области сейчас является неподконтрольной территорией".

Как попадают на учет в ТЦК без территории

Турчин объяснил, как именно функционируют такие структуры в нынешних условиях: «Сейчас физически они находятся в г. Харькове. Официальный адрес для переписки и временного размещения Луганского областного ТЦК и подчиненного ему Щастинского РТЦК г. Харьков, ул. Динамовская, 4 (помещение Военно-юридического института)".

Адвокат объяснил, как и почему граждане могут попасть на воинский учет в такие ТЦК. Ярослав Турчин подчеркнул, что все это происходит именно из-за потери контроля над территорией.

Турчин подчеркнул: "Не имея возможности проводить мобилизацию военнообязанных без территории оповещения, они работают по реестрам. В частности, сопоставляют людей, которые у них на учете, с Единой информационной базой данных о внутренне перемещенных лицах, выписывая штрафы и хоть так демонстрируя свою необходимость и деятельность".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, может ли внутренне перемещенное лицо встать на учет дистанционно.

Внутренне перемещенные лица имеют право на отсрочку от мобилизации, как и все другие категории, но для этого им необходимо встать на воинский учет по новому месту жительства. Юристы подчеркнули, что сделать это дистанционно невозможно.

Добавим, что Hoвини.LIVE сообщали о том, может ли ТЦК отказать гражданину-ВПЛ в постановке на воинский учет.

Внутренне перемещенные лица обязаны встать на воинский учет по новому, фактическому месту жительства. Но точно так же территориальные центры комплектования обязаны принимать таких лиц на учет без каких-либо предварительных условий.