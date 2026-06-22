ТЦК призвал на службу с инвалидностью: требуются два рапорта

Мобилизованные граждане. Фото: 150-й учебный центр Сил ТрО ВСУ

В случае незаконной или некорректной мобилизации гражданин имеет право обжаловать свое зачисление в ряды ВСУ. Для этого мобилизованному военнослужащему необходимо подать два рапорта. Первый о лечении, второй о повторной военно-медицинской комиссии.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация, ТЦК и ВВК

В Украине продолжается мобилизация военнообязанного населения. Этот процесс начался 24 февраля после объявления военного положения на всей территории страны.

Мобилизацией занимаются территориальные центры комплектования. Именно они принимают решения о мобилизации годных граждан или исключении негодных из воинского учета.

В своем решении руководство ТЦК обычно опирается на заключение военно-врачебной комиссии. Именно врачи ВЛК, обследовав гражданина, выносят заключение о его возможной годности к службе в ВСУ.

Читайте также:

Какие два рапорта нужно подать после незаконной мобилизации

К юристам обратилась гражданка, брата которой мобилизовали в ВСУ. Женщина отметила, что её родственника призвали, несмотря на наличие очевидного увечья, и поинтересовалась, что можно сделать в такой ситуации.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, пояснил: "Брату нужно подать рапорт командиру об ухудшении состояния здоровья и направлении на лечение. После лечения брату нужно подать рапорт на повторную ВВК".

Дерий добавил: "Если командир отказывает в согласовании рапорта, нужно нанять адвоката, который будет обжаловать бездействие командования и заключение военно-врачебной комиссии. Теоретически возможно обжаловать и неправомерную мобилизацию".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в случае незаконной мобилизации военнослужащий имеет полгода на подачу иска в суд.

Всеобщая мобилизация может быть как законной, так и незаконной, с нарушением правил призыва и прав гражданина. В таком случае военнообязанный может обжаловать факт незаконной мобилизации. Для этого закон отводит ему шесть месяцев.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, можно ли избежать наказания за самовольное оставление части после незаконного призыва.

В отношении военнослужащего, совершившего самовольное оставление части, будет возбуждено уголовное дело. Даже незаконная мобилизация в ряды ВСУ не является основанием для отмены наказания за самовольное оставление части.