Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК ТЦК призвал на службу с инвалидностью: требуются два рапорта

ТЦК призвал на службу с инвалидностью: требуются два рапорта

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 23:18
ТЦК призвал на службу с инвалидностью: требуются два рапорта
Мобилизованные граждане. Фото: 150-й учебный центр Сил ТрО ВСУ

В случае незаконной или некорректной мобилизации гражданин имеет право обжаловать свое зачисление в ряды ВСУ. Для этого мобилизованному военнослужащему необходимо подать два рапорта. Первый о лечении, второй о повторной военно-медицинской комиссии.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация, ТЦК и ВВК

В Украине продолжается мобилизация военнообязанного населения. Этот процесс начался 24 февраля после объявления военного положения на всей территории страны.

Мобилизацией занимаются территориальные центры комплектования. Именно они принимают решения о мобилизации годных граждан или исключении негодных из воинского учета.

В своем решении руководство ТЦК обычно опирается на заключение военно-врачебной комиссии. Именно врачи ВЛК, обследовав гражданина, выносят заключение о его возможной годности к службе в ВСУ.

Читайте также:

Какие два рапорта нужно подать после незаконной мобилизации

К юристам обратилась гражданка, брата которой мобилизовали в ВСУ. Женщина отметила, что её родственника призвали, несмотря на наличие очевидного увечья, и поинтересовалась, что можно сделать в такой ситуации.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, пояснил: "Брату нужно подать рапорт командиру об ухудшении состояния здоровья и направлении на лечение. После лечения брату нужно подать рапорт на повторную ВВК".

Дерий добавил: "Если командир отказывает в согласовании рапорта, нужно нанять адвоката, который будет обжаловать бездействие командования и заключение военно-врачебной комиссии. Теоретически возможно обжаловать и неправомерную мобилизацию".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в случае незаконной мобилизации военнослужащий имеет полгода на подачу иска в суд.

Всеобщая мобилизация может быть как законной, так и незаконной, с нарушением правил призыва и прав гражданина. В таком случае военнообязанный может обжаловать факт незаконной мобилизации. Для этого закон отводит ему шесть месяцев.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, можно ли избежать наказания за самовольное оставление части после незаконного призыва.

В отношении военнослужащего, совершившего самовольное оставление части, будет возбуждено уголовное дело. Даже незаконная мобилизация в ряды ВСУ не является основанием для отмены наказания за самовольное оставление части.

мобилизация ВВК рапорт
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации