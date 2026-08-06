ТЦК объявило в розыск, несмотря на судимость: юрист объяснил, кто не прав

Запуск приложения Резерв+ и решение суда. Фото: Pexels, коллаж Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Неактуальный статус розыска в приложении «Резерв+» может сохраняться даже после официального уведомления ТЦК об условном сроке по тяжким статьям. Юрист объяснил, какие именно рычаги воздействия существуют для обновления информации в реестре «Оберег», если центры комплектования месяцами не отвечают на обращения военнообязанных.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юриста Владислава Дерия.

Почему ТЦК объявляет в розыск осужденных по тяжким статьям

Мужчина, который в настоящее время отбывает испытательный срок за преступления против национальной безопасности (статьи 114-1 и 436-2), обнаружил себя в базе розыска через приложение «Резерв+». Чтобы уладить ситуацию, гражданин отправил в территориальный центр комплектования ценное письмо. Туда он вложил приговор суда, справку из службы пробации и заявление с требованием обновить его статус в реестре «Оберег», однако никакой реакции от ведомства не дождался.

Юрист Владислав Дерий пояснил, что лица с судимостью по указанным статьям вообще не подлежат мобилизации в соответствии с действующим законодательством. В то же время эксперт подчеркнул, что этот факт не гарантирует автоматической отмены розыска. Для снятия таких ограничений необходимо закрыть дело, по которому военкомат ранее обращался в Национальную полицию для задержания человека, что делается путем подачи соответствующего заявления.

Как снять с себя розыск ТЦК осужденным

Поскольку ТЦК часто не реагируют на обычные обращения, юрист предложил несколько действенных механизмов воздействия на систему. Быстрее всего в этом поможет работа с адвокатом.

"Адвокатский запрос — это самый быстрый и действенный способ. ТЦК может месяцами не отвечать гражданину, но на запрос адвоката они обязаны ответить в течение 5 рабочих дней", — отмечает Владислав Дерий. В таком документе будет требоваться подтверждение получения документов и непосредственное внесение изменений в реестр, а игнорирование запроса грозит должностным лицам административной ответственностью.

Другим вариантом являются жалобы в вышестоящие инстанции. Специалист советует писать обращение в областной ТЦК и СП, обязательно прилагая копию описи вложения из почты в качестве доказательства отправки документов. Также можно сообщить о бездействии конкретного военкомата в Министерство обороны Украины, направив туда письменную жалобу или позвонив по номеру 1512. Дополнительным эффективным способом является звонок на правительственную горячую линию по номеру 1545. По словам юриста, оставленные там жалобы о нарушении ведения реестра автоматически направляются руководству с требованием проконтролировать выполнение.

Если ни один из методов не помог, то юрист советует обращаться в административный суд. В таком заявлении необходимо просить признать бездействие противоправным и прямо обязать военкомат внести данные о судимости.

"Это радикальный шаг, но он работает. Как только ТЦК получает повестку в суд, они обычно обновляют данные очень быстро, чтобы закрыть дело", — подытожил Владислав Дерий.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что даже после официального снятия с воинского учета по возрасту или состоянию здоровья гражданам иногда продолжают приходить повестки. Юристы объяснили, почему иногда подобные вызовы носят чисто формальный характер и не свидетельствуют о восстановлении статуса военнообязанного.

Кроме того, при взаимодействии с медицинскими учреждениями следует учитывать полномочия военно-врачебных комиссий: хотя врачи имеют право направлять граждан на дополнительные обследования для проверки диагноза, юристы советуют заботиться о безопасности людей с серьезными заболеваниями, так как это может только навредить здоровью.