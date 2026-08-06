ТЦК объявило в розыск, несмотря на бронь: как правильно отменить статус

Сообщение о нарушениях в учете и работа на предприятии, находящемся в критическом состоянии. Фото: УНИАН, коллаж Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

В некоторых случаях даже наличие действующего бронирования не избавляет военнообязанного от риска попадания в базу розыска ТЦК, особенно если он не явился на прохождение медицинской комиссии. Однако отменить статус нарушителя можно удаленно. Для этого достаточно признать свою вину через приложение «Резерв+» и уплатить соответствующий штраф.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юристов.

Почему забронированным может прийти уведомление о розыске ТЦК

Сотрудник одного из предприятий, имеющий законную отсрочку от призыва, обнаружил себя в списках розыска ТЦК из-за того, что своевременно не прошел военно-медицинскую комиссию.

Юристы подтвердили, что удаленно сняться с розыска вполне реально. Адвокат Вячеслав Кирда предупредил, что на скорость принятия положительного решения может повлиять и человеческий фактор в этой процедуре.

"В целом это должно помочь, но всё зависит от ТЦК, насколько оперативно они смогут рассмотреть ваше заявление, поданное через "Резерв+", — отметил Кирда.

Сам факт наложения штрафа не предполагает личного присутствия нарушителя в военкомате. По словам адвоката Юрия Айвазяна, после отправки электронного заявления о признании правонарушения руководство центра комплектования тратит время на его рассмотрение.

"Вы отправляете заявление в ТЦК о признании правонарушения через «Резерв+». В течение трех дней руководитель ТЦК рассматривает ваше заявление (без вашего присутствия) и выносит постановление о привлечении вас к административной ответственности. Соответствующее постановление поступает вам в приложение с реквизитами для уплаты штрафа. После вынесения постановления о наложении взыскания штраф необходимо уплатить в течение 10 дней со дня вступления постановления в законную силу", — отметил Айвазян.

Как только деньги поступают по реквизитам, военнообязанному не нужно обращаться в учреждение с бумажными квитанциями для подтверждения транзакции. Юрист Владислав Дерий подчеркнул, что цифровые системы обмениваются этой информацией автоматически.

"Если вы оплачиваете штраф напрямую через функционал «Резерв+», данные автоматически поступают в реестр «Оберег». Обычно статус обновляется и исчезает в течение от нескольких часов до 3–4 суток. Это зависит от скорости вынесения постановления руководителем ТЦК и обмена данными между реестрами. Специально куда-то нести или отправлять квитанцию не нужно, система должна зафиксировать оплату", — подчеркнул Дерий.

Юристы единодушно подчеркнули, что прохождение ВЛК остается ключевым этапом воинского учета, поскольку только медики определяют степень годности граждан к службе.

Как сообщали Новини.LIVE, Министерство обороны Украины обнародовало разъяснение относительно процедуры верификации критического статуса для предприятий ОПК, которая охватывает решения, принятые до 7 июля 2026 года в соответствии с правительственными постановлениями. Таким образом , компании, получившие бронь от Минобороны ранее, обязаны подать полный пакет справок до 10 августа.

В то же время юристы объяснили, как действовать, если военнообязанного объявили в розыск, хотя он сейчас находится на этапе перебронирования.