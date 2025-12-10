Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК ТЦК не снял уплаченный штраф — что делать

ТЦК не снял уплаченный штраф — что делать

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 00:30
Штраф от ТЦК - почему не снимают уплаченный штраф
Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Если военнообязанный гражданин, получивший штраф от ТЦК, оплатил его, а информация о санкции не снялась — это может быть банальный технический сбой в "Резерв+". Но, с другой стороны, лучше обратиться к ТЦК с требованием привести данные в реестрах в соответствие.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Реклама
Читайте также:

Технический сбой и отсутствие розыска

К юристам обратился гражданин, который получил штраф от территориального центра комплектования.

Мужчина поинтересовался, почему после уплаты штрафа ТЦК не снял это наказание.

"Возможно, это действительно технический сбой. Главное, что в Реестре отсутствует информация о розыске. Относительно информации о штрафе, то по своей сути данное сообщение не является штрафом", — отметил в ответе военнообязанному адвокат Юрий Айвазян.

Неправомерность действий ТЦК и их обжалование

Другой юрист, Владислав Дерий, подчеркнул незаконность такого действия ТЦК.

"Это абсолютно неправомерно, что Вас обязали уплатить средства до вынесения постановления", — отметил юрист.

Дерий объяснил, что в такой ситуации нужно сделать военнообязанному гражданину.

"Обращайтесь в ТЦК с требованием зачислить платеж как уплату штрафа и исправить данные в Реестре "Оберіг", или закрыть дело на основании статьи 247 КУоАП", — отметил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

Добавим, мы сообщали о том, кому грозят повторные штрафы от ТЦК.

штраф ТЦК и СП военнообязанные реестр Оберіг Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации