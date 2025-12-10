Штраф от ТЦК - почему не снимают уплаченный штраф

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Если военнообязанный гражданин, получивший штраф от ТЦК, оплатил его, а информация о санкции не снялась — это может быть банальный технический сбой в "Резерв+". Но, с другой стороны, лучше обратиться к ТЦК с требованием привести данные в реестрах в соответствие.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Технический сбой и отсутствие розыска

К юристам обратился гражданин, который получил штраф от территориального центра комплектования.

Мужчина поинтересовался, почему после уплаты штрафа ТЦК не снял это наказание.

"Возможно, это действительно технический сбой. Главное, что в Реестре отсутствует информация о розыске. Относительно информации о штрафе, то по своей сути данное сообщение не является штрафом", — отметил в ответе военнообязанному адвокат Юрий Айвазян.

Неправомерность действий ТЦК и их обжалование

Другой юрист, Владислав Дерий, подчеркнул незаконность такого действия ТЦК.

"Это абсолютно неправомерно, что Вас обязали уплатить средства до вынесения постановления", — отметил юрист.

Дерий объяснил, что в такой ситуации нужно сделать военнообязанному гражданину.

"Обращайтесь в ТЦК с требованием зачислить платеж как уплату штрафа и исправить данные в Реестре "Оберіг", или закрыть дело на основании статьи 247 КУоАП", — отметил юрист.

