Штраф от ТЦК - почему не снимают уплаченный штраф

ТЦК не снял уплаченный штраф — что делать
Если военнообязанный гражданин, получивший штраф от ТЦК, оплатил его, а информация о санкции не снялась — это может быть банальный технический сбой в "Резерв+". Но, с другой стороны, лучше обратиться к ТЦК с требованием привести данные в реестрах в соответствие.
Технический сбой и отсутствие розыска
К юристам обратился гражданин, который получил штраф от территориального центра комплектования.
Мужчина поинтересовался, почему после уплаты штрафа ТЦК не снял это наказание.
"Возможно, это действительно технический сбой. Главное, что в Реестре отсутствует информация о розыске. Относительно информации о штрафе, то по своей сути данное сообщение не является штрафом", — отметил в ответе военнообязанному адвокат Юрий Айвазян.
Неправомерность действий ТЦК и их обжалование
Другой юрист, Владислав Дерий, подчеркнул незаконность такого действия ТЦК.
"Это абсолютно неправомерно, что Вас обязали уплатить средства до вынесения постановления", — отметил юрист.
Дерий объяснил, что в такой ситуации нужно сделать военнообязанному гражданину.
"Обращайтесь в ТЦК с требованием зачислить платеж как уплату штрафа и исправить данные в Реестре "Оберіг", или закрыть дело на основании статьи 247 КУоАП", — отметил юрист.
