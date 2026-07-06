ТЦК не имеет права направлять призывников на комиссию: юрист назвал исключение

Призывники в ТЦК, военно-врачебная комиссия. Фото: УНІАН, Житомирский ОТЦК

Светлана Красноштан Редактор

Территориальный центр комплектования может и имеет право вызывать граждан на военно-врачебную комиссию по повестке или направлению. Однако эта норма действует только в отношении военнообязанных. Призывники могут проходить ВВК только в одном случае и не по требованию ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и ВВК

Ключевым элементом воинского учета является военно-врачебная комиссия. ВВК также важна в особый период, во время действия военного положения.

Именно на результатах ВВК основываются решения территориального центра комплектования о мобилизации тех или иных лиц. Военно-медицинская комиссия определяет, кто из граждан годен к военной службе.

Годящихся к службе граждан ТЦК имеет право мобилизовать в ряды ВСУ. Негодных же должен исключить из воинского учета.

Призывник направляется на комиссию в одном-единственном случае

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли 17-летнему гражданину проходить военно-врачебную комиссию. Мужчина подчеркнул, что этот человек находится в статусе призывника.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что призывники не должны проходить ВВК. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Парень не должен направляться на военно-врачебную комиссию".

Вместе с тем, добавил Дерий, существует одно исключение, когда призывник может пройти ВВК. Юрист напомнил: "Согласно пункту 22 постановления КМУ № 1487, во время военного положения направление призывников на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра осуществляется только в случае их зачисления на военную службу в добровольном порядке".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что делать, если статус "призывник" автоматически не изменился.

В течение 30 дней после того, как призывник достигнет 25-летнего возраста, его военный статус должен быть изменен на "военнообязанный". Если же этого не произошло, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования или в службу технической поддержки "Резерв+".

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, в чём заключается разница между призывником и военнообязанным.

В связи с общей мобилизацией в Украине действует закон о военной службе. Согласно документу, выделяются различные категории граждан в зависимости от их военной обязанности. Среди них, в частности, призывник и военнообязанный.