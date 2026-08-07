Штраф за нарушение учета: почему ТЦК не спешит снимать розыск

Сотрудник ТЦК и СП общается с прохожим, приложение Резерв+ Фото: ТЦК и СП, коллаж Новини.LIVE

Уплата штрафа за нарушение правил воинского учета после признания в программе Резерв+ может иногда сопровождаться бюрократическими задержками. Правоведы отмечают, что цифровые инструменты не всегда способны окончательно решить вопрос розыска, поэтому гражданам иногда не избежать личного общения с территориальными центрами комплектования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пояснения юристов.

Штраф уплатили, но розыск не исчез в Резерв+

По словам правоведа Юрия Айвазяна, руководство военкомата не принимает решение мгновенно.

"Руководитель ТЦК должен рассмотреть ваше заявление о признании правонарушения в течение трех дней. Поэтому, возможно, вам стоит еще немного подождать", — подчеркнул эксперт.

В то же время адвокат предупредил, что задержка не всегда связана исключительно с нехваткой времени. В случае, если отведенный законом трехдневный срок истек, а статус военнообязанного остался прежним, полагаться на цифровой сервис больше не стоит.

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"Если же этого не произойдет, то вопрос придется решать уже путем обращения в ТЦК. Поскольку исправить ситуацию через «Резерв+» вам, к сожалению, не удастся", — резюмировал Юрий Айвазян.

Также Новини.LIVE освещали изменения в работе ТЦК и СП. В частности, Кабинет Министров утвердил важные нововведения в правилах воинского учета, которые в первую очередь касаются граждан призывного возраста, находящихся за рубежом: согласно постановлению № 981, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут обращаться за консульскими услугами исключительно при условии предъявления электронного военно-учетного документа.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15459, направленный на изменение и контроль полномочий и порядка работы сотрудников территориальных центров комплектования во время мобилизационных мероприятий. Данная инициатива предусматривает введение строгой обязательной непрерывной фото- и видеофиксации всех проверок военно-учетных документов и последующих действий представителей ТЦК.