ТЦК может мобилизировать, несмотря на пропажу родственника на войне: оформите документ

Подача заявления об отсрочке от мобилизации в связи с гибелью родственника при исполнении служебных обязанностей. Фото: Минобороны Украины, коллаж Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Отсутствие оформленной отсрочки в связи с пропажей без вести родного брата или отца дает территориальным центрам комплектования законные основания для призыва гражданина. Однако после поступления в учебный центр мобилизованный приобретает новый юридический статус, который позволяет ему инициировать процедуру увольнения со службы.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

Почему факта пропажи без вести родственника недостаточно для избежания мобилизации

Родственники обратились к юристу с просьбой разъяснить ситуацию относительно законности мобилизации.

Несколько лет назад одного из мужчин призвали в армию, и впоследствии он получил статус пропавшего без вести во время боевых действий. Недавно представители ТЦК мобилизовали и второго брата, отправив его на прохождение базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

Юрист подтвердил, что в соответствии со статьёй 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» гражданин имел право избежать службы в связи с потерей близкого родственника. Однако военкомат действовал в пределах своих полномочий, поскольку право на отсрочку не реализуется автоматически. Поскольку мужчина до мобилизации не подал соответствующее заявление с документами через ЦНАП, в его личном деле информации о пропавшем брате не было.

Однако правовед обратил внимание на нюанс: после зачисления в учебный центр механизм правовой защиты мобилизованного кардинально меняется. Он теряет статус военнообязанного и становится военнослужащим. С этого момента речь идет исключительно об увольнении из армии, а не о получении отсрочки. Такое право гарантирует статья 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», которая прямо разрешает демобилизацию во время военного положения в случае гибели или пропажи без вести родного брата на фронте.

Если мужчину уже отправили на военные учения, хотя в его семье есть пропавший без вести кровный родственник, то нужно действовать максимально быстро, ведь оформить увольнение из учебной части юридически проще и безопаснее, чем из боевого подразделения.

Какие документы подать на отсрочку из-за пропавшего без вести родственника

Для начала процедуры родственникам или близким необходимо собрать соответствующие документы и передать их солдату. Основным документом является выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, причем решение суда для этого шага не требуется. Также обязательно нужно подтвердить родственные связи, предоставивсвидетельства о рождении обоих братьев, доказывающие наличие общих родителей. Собранный пакет документов можно отправить по почте, например, "Новой Почтой", непосредственно в ближайшее к учебному центру отделение.

Получив документы на руки, военнослужащий обязан написать рапорт об увольнении на основании статьи 26 соответствующего закона, приложив заверенные копии. Этот документ подается на имя непосредственного руководителя, например, командира взвода или роты. Законодательство также допускает отправку рапорта обычной почтой или в электронном виде через приложение «Армия+».

После подписания командиром приказа процедура увольнения завершается, и мужчина возвращается домой, вновь становясь военнообязанным. Но на этом останавливаться нельзя.

Чтобы предотвратить риск повторной мобилизации, гражданину необходимо немедленно обратиться в ЦНАП с теми же документами для официального оформления отсрочки по статье 23.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, юристы подробно объяснили, почему наличие у близкого родственника тяжелого онкологического заболевания само по себе не означает автоматического получения отсрочки от мобилизации для ухода за ним. Для положительного решения со стороны ТЦК решающее значение имеет не только диагноз, но и официально подтвержденная инвалидность.

Отдельные нюансы имеет и мобилизация лиц, проходящих заместительную поддерживающую терапию в связи с опиоидной зависимостью. Окончательное решение в каждом случае принимает военно-медицинская комиссия, которая оценивает состояние здоровья призывника и учитывает медицинские документы, подтверждающие диагноз.