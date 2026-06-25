ТЦК мобилизовал азербайджанца: кого защитил суд

Проверка документов. Фото иллюстративный Львовский ОТЦК и СП

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Черниговский окружной административный суд признал незаконными действия местного ТЦК , который принудительно призвал в ряды Вооруженных Сил Украины гражданина Азербайджана. Судьи отменили соответствующий приказ о мобилизации и отметили, что у иностранцев нет конституционной обязанности защищать Украину и могут присоединяться к армии исключительно на добровольной контрактной основе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Черниговский ТЦК мобилизовал иностранца из Азербайджана

Инцидент произошел 12 марта 2026 года , когда гражданина Азербайджанской Республики, легально проживающего в Украине на основании вида на жительство, остановили сотрудники полиции вместе с представителями территориального центра комплектования.

Мужчину сразу доставили в ТЦК, где он в тот же день прошел военно-врачебную комиссию и получил вывод о пригодности к службе. Уже к вечеру начальник военкомата подписал приказ по которому официально мобилизовал иностранца и отправил его в воинскую часть . Затем новобранца отнесли к спискам личного состава и поставили на все виды обеспечения.

Незаконно мобилизованный мужчина обратился в Черниговский окружной административный суд . В своем иске он требовал отмены как приказа ТЦК о призыве, так и приказа воинской части о зачислении, настаивая на том, что как иностранец он не подлежит принудительной мобилизации.

Представители военкомата пытались оправдать свои действия тем, что во время общения задержанный вроде бы не предоставил никаких документов для освобождения от службы. По их словам, полиция установила его личность, а наличие идентификационного кода и выписки из реестра общины подтверждали факт его проживания в Украине. В свою очередь в воинской части заявили, что на момент принятия бойца вообще не имели информации о его иностранном гражданстве.

Впрочем, суд принял сторону истца, хотя и удовлетворил его требования лишь частично. Судьи полностью отменили приказ начальника Черниговского ТЦК от 12 марта, но отметили, что именно работники ТЦК обязаны были проверить гражданство лица через соответствующие запросы.

В то же время судьи отказали в требовании отменить приказ воинской части и принудительно исключить мужчину из списков личного состава. Выяснилось, что в ходе судебного процесса выяснилось, что 26 мая 2026 года и иностранца уже самостоятельно уволили в запас по семейным обстоятельствам, руководствуясь пунктом 2 части четвертой статьи 26 профильного закона. Поэтому дополнительное вмешательство суда в этот процесс уже не имело бы юридического смысла для защиты его прав. В заключение суд обязал ТЦК компенсировать истцу 665,60 грн судебного сбора.

Как сообщалось ранее Новини.LIVE, в Украине продолжают расследовать громкие скандалы, связанные с нарушениями во время мобилизации в разных регионах. В частности, в Тернополе суд признал незаконными действия местного ТЦК, мобилизовавшего недееспособного мужчину с инвалидностью II группы, страдающей хронической параноидной шизофренией .

В то же время в Закарпатье работники ДБР начали досудебное расследование из-за смерти 29-летнего юноши, которая произошла после его пребывания в одном из военкоматов. Поводом для дела стали сообщения в соцсетях и СМИ о том, что к парню в заведении могли применить физическое насилие.

Параллельно следователи ДБР уже завершили расследование другого тяжелого случая, произошедшего в Николаевской области, и передали дело в суд. Там работников одного из районных ТЦК обвиняют в пытках мужчины . По данным следствия, в конце 2025 года военные задержали и привезли в центр многодетного отца, который воспитывает пятерых детей и имеет серьезные проблемы со здоровьем.