ТЦК дважды отказал в отсрочке отцу-одиночке из Кривого Рога: Лубинец

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил увольнение из армии мобилизованного в Кривом Роге отца-одиночки, который самостоятельно воспитывает пятилетнюю дочь после отъезда матери за границу. По словам омбудсмена, ТЦК и СП дважды неправомерно отказывали мужчине в оформлении отсрочки, несмотря на наличие судебного решения о проживании ребенка с ним.

Об этом Дмитрий Лубинец заявил на пресс-конференции, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.

Лубинец заявил о регулярных нарушениях со стороны ТЦК при оформлении отсрочки

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сделал официальное заявление по поводу резонансного инцидента с призывом жителя Кривого Рога, который самостоятельно воспитывает малолетнюю дочь. Омбудсмен сообщил, чтомужчину уже отпустили из рядов ВСУ, и по состоянию на утро он находится дома вместе с ребенком.

«Хочу сегодня официально проинформировать. Его сегодня утром отпустили. На данный момент он вместе со своей дочкой. Вчера мы сразу проанализировали все юридические документы. На мой взгляд, его права были нарушены», — отметил чиновник.

В ходе проверки материалов дела представители Офиса омбудсмена выяснили, что военнообязанный дважды безуспешно пытался получить законное освобождение от призыва. Мужчина предоставлял военкомату действующее судебное решение, которое четко закрепляло проживание пятилетней девочки вместе с ним.

Кроме того, призывник собрал пакет документов, подтверждающих, что мать ребенка выехала из Украины в 2023 году и полностью прекратила любое общение с семьей. Несмотря на фактическое отсутствие матери в стране, комиссия ТЦК дважды отклонила просьбу об отсрочке, из-за чего юридически она не была зафиксирована, поэтому отца-одиночку отправили на службу.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что такие действия представителей военкомата являются грубым нарушением интересов малолетнего ребенка. Омбудсмен отдельно обратил внимание на системность подобных проблем в органах военного управления, где сотрудники ТЦК, по его мнению, сознательно ищут формальные поводы для отказов.

«И исключительно благодаря общественному резонансу нам удалось, во-первых, восстановить право — в первую очередь даже не его личное, а право ребенка, который в 5-летнем возрасте определенно заслуживает того, чтобы жить со своим отцом в Украине. Во-вторых, мы в очередной раз проводим анализ того, что, на мой взгляд, сотрудники ТЦК и СП очень часто, опираясь на юридические основания, пытаются сделать все, чтобы даже не предоставить законную отсрочку от мобилизации. Я не зря упомянул решение суда. Там четко было установлено, где проживает ребенок и как долго он проживает. И, с моей точки зрения, отец автоматически имеет полное право на оформление отсрочки, чего не было сделано именно из-за отказа сотрудников ТЦК и СП», — подытожил уполномоченный.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, после общественного резонанса, вызванного историей с мобилизацией 34-летнего жителя Кривого Рога, который в одиночку воспитывает пятилетнюю дочь, мужчина сообщил, что уже вернулся домой. В видеообращении, записанном вместе с ребенком, он поблагодарил всех, кто его поддержал, а также заявил о намерении добиваться правовой оценки действий территориального центра комплектования.

Также Звягельский городской районный суд Житомирской области рассмотрел дело в отношении военнослужащего, применившего силу к полицейскому на территории ТЦК. Инцидент произошел после того, как правоохранители доставили в ТЦК его сына, объявленного в розыск за нарушение правил воинского учета. По итогам рассмотрения дела суд признал военного виновным.