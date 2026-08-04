Суд отменил штраф ТЦК из-за отсутствия доказательств уведомления

Суд по делу о штрафе ТЦК. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Яворницкий Редактор, спортивная редакция

Суд на Прикарпатье отменил постановление территориального центра комплектования о наложении штрафа в размере 17 тысяч гривен за неявку по повестке. Основанием для такого решения стало отсутствие доказательств того, что военнообязанный был надлежащим образом уведомлен о вызове. Суд также закрыл производство по делу об административном правонарушении.

Такое решение было принято после изучения материалов дела, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Почему суд признал штраф незаконным

Истец обратился в суд после того, как с его банковского счета в рамках исполнительного производства были списаны денежные средства. В ТЦК заявили, что повестку направили заказным письмом по адресу регистрации, однако письмо вернулось с отметкой об отсутствии адресата. Вместе с тем во время рассмотрения дела центр комплектования не предоставил копию повестки, документы почтового оператора или другие доказательства, подтверждающие ее отправку и надлежащее вручение.

Суд обратил внимание на расхождения между протоколом об административном правонарушении и постановлением о привлечении мужчины к ответственности. При отсутствии надлежащих доказательств уведомления нельзя считать установленным факт совершения административного правонарушения. В результате постановление ТЦК было отменено, а производство по делу закрыто.

Суд отметил, что обязанность доказать законность принятого решения возлагается на субъект властных полномочий. Поскольку ТЦК не подтвердил факт надлежащего уведомления гражданина о вызове, оснований для привлечения его к административной ответственности суд не усмотрел.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, имеет ли право военнообязанный гражданин не являться по повестке, которая была составлена с ошибками.

Ранее Новини.LIVE писали о том, имеют ли право группы оповещения ТЦК задерживать военнослужащих, самовольно оставивших часть.