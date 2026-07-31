Суд наказал старейшину Свидетелей Иеговы за уклонение от ТЦК

Религиозный мужчина. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Священнослужитель Религиозного объединения Свидетелей Иеговы в Украине пытался реализовать свое право на альтернативную гражданскую службу вместо мобилизации, однако суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Несмотря на заявления обвиняемого о наличии рабочей отсрочки и несовместимости военной службы с его религиозными убеждениями, судья принял решение освободить мужчину от отбывания трёх лет лишения свободы лишь с испытательным сроком.

Об этом говорится в судебном приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, передает Новини.LIVE.

В Полтавской области мужчина хотел избежать мобилизации по религиозным убеждениям

Уголовное производство рассматривалось в суде в отношении уроженца Полтавы, работающего электромонтером критической инфраструктуры в АО «Полтаваоблэнерго». Согласно материалам Единого государственного реестра судебных решений, этот мужчина был официально зачислен по месту работы. В то же время он является посвященным крещеным служителем Религиозного объединения Свидетелей Иеговы в Украине еще с 3 июля 1999 года, а 24 июня 2016 года руководящий комитет организации «Религиозный центр Свидетелей Иеговы в Украине» назначил его на должность священнослужителя-старейшины (епископа) собрания.

Согласно материалам судебного дела, 8 марта 2025 года военно-медицинская комиссия признала жителя Полтавы годным к службе. 10 марта 2025 года в 14:03 он лично под подпись получил повестку. Сотрудник ТЦК, выступивший свидетелем обвинения, отметил в суде: «Обвиняемый, который годен к службе, был доставлен в ТЦК, где я лично вручил ему повестку о явке 11.03.2025 года для дальнейшего направления в учебный центр. Получив повестку, обвиняемый сообщил, что в связи с религиозными убеждениями не может проходить военную службу».

В тот же день, 10 марта, старейшина написал заявление о направлении на невоенную гражданскую службу, которое, судя по штемпелю АО «Укрпочта», отправил 11 марта.

Однако на следующий день, 11 марта 2025 года, в 07:00 военнообязанный так и не явился в военкомат без уважительных причин. 12 марта его письмо об альтернативной службе было официально зарегистрировано, а уже 24 марта 2025 года ТЦК предоставил письменный ответ о том, что законодательство не предусматривает прохождение невоенной службы во время действия военного положения. В ходе судебного заседания обвиняемый свою вину не признал.

«Статья 35 Конституции Украины предоставляет право проходить невоенную (альтернативную) службу, о чем я сразу сообщил сотруднику территориального центра комплектования и социальной поддержки. Я не отказываюсь от своего гражданского долга, хочу приносить пользу государству, но при условии соблюдения моих прав на вероисповедание, без оружия в руках», — пояснил он.

Его позицию поддержал свидетель защиты, знакомый с подсудимым около 26 лет, который сказал, что Свидетели Иеговы не могут проходить военную службу, поскольку это противоречит их религиозным убеждениям.

Вынося приговор, судья опирался на статью 35 Конституции и часть 2 статьи 1 Закона Украины «Об альтернативной (невоенной) службе», которые ограничивают замену военной службы по призыву во время мобилизации. Также суд учел практику Европейского суда по правам человека в отношении «особых общественных потребностей» государства и позицию Верховного Суда от 27 октября 2025 года (дело № 573/838/24), в которой указано, что отказ от призыва по религиозным убеждениям влечет за собой уголовную ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины, даже при условии искренности этих убеждений.

Учитывая все вышеупомянутые законодательные нормы и акты, 6 июля 2026 года суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Учитывая отсутствие отягчающих или смягчающих обстоятельств, положительные характеристики с работы, по месту жительства и от совета старейшин «Полтава-Восточный», суд применил статью 75 УК Украины и освободил его от заключения с испытательным сроком на 1 год. Согласно статье 76 УК Украины осужденный обязан периодически являться в орган пробации, сообщать об изменении места работы или проживания и не выезжать за пределы Украины без согласования.

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