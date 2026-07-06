Студенту польско-украинского вуза ТЦК не оформит отсрочку: причина

В польском учебном заведении в Украине. Фото: knutd.edu.ua

Любомир Кучер Редактор, юрист

Студенты украинских вузов получают отсрочку от мобилизации в особый период. Однако если вуз является партнерским, например, польско-украинским, ТЦК отсрочку не оформит. Поскольку формально такой студент будет зачислен в иностранное учебное заведение.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Студенты и условия для отсрочки

Обучение в украинском заведении высшего, послесреднего или профессионального образования является основанием для получения отсрочки от призыва. Отсрочка оформляется на весь период обучения, включая все каникулы.

Но не каждый студент имеет право на отсрочку. Для того чтобы получить отсрочку, необходимо соответствовать двум ключевым условиям.

Первым условием является обучение на дневной или дуальной форме. Кроме того, необходимо также соблюдать принцип последовательности получения образования.

Почему обучение в польско-украинском вузе не дает права на отсрочку

К юристам обратилась гражданка, муж которой планирует поступить в частный польско-украинский вуз. Женщина поинтересовалась, может ли её муж получить отсрочку на время обучения в таком учебном заведении.

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что дело не в том, что учебное заведение частное. Гораздо более серьезной проблемой является его международный статус.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Обычно частные "партнерские" учреждения зачисляют студентов в иностранный (в данном случае польский) вуз, а в Украине обучение проходит дистанционно или на базе украинского филиала/партнера. Поскольку человек де-юре становится студентом иностранного учебного заведения, украинский частный вуз не может и не имеет права внести его данные в украинскую базу ЕГЭБО". Поэтому, резюмировал Дерий, территориальный центр комплектования откажет такому студенту в отсрочке, поскольку его данных не будет ни в базе ЕГЭБО, ни в соответствующей справке.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что отсрочка после восстановления студента в вузе остается в силе.

Студенты отечественных учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка действует в течение всего периода обучения. После изменений и отмены одного из приказов Минобразования отсрочка восстанавливается и после возобновления обучения.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что студент магистратуры получит отсрочку, главное не быть отчисленным.

Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации на весь период обучения. Это касается, в частности, и тех студентов, которые получили дипломы бакалавров и поступают в магистратуру. Отсрочку им предоставят, но для этого необходимо соблюдение нескольких важных условий.