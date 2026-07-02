Сотрудник ТЦК не снимал видео во время оповещения: какое решение принял суд

Сотрудники ТЦК. Фото: Региональное управление Сил ТрО "Схід" ВСУ/Facebook

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Николаеве военнослужащий территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проведения мероприятий по оповещению граждан не осуществлял видеофиксацию. За это его привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Центральный районный суд Николаева.

Детали дела

Согласно материалам дела, в конце марта — начале апреля 2026 года военнослужащий трижды не осуществлял непрерывную видеозапись во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных, хотя это предусмотрено его служебными обязанностями.

Суд квалифицировал такие действия по части 2 статьи 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях как халатное отношение к военной службе в условиях особого периода.

Решение суда

В ходе судебного разбирательства военнослужащий признал свою вину. Суд пришел к выводу, что его вина полностью доказана, и назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Как писали Новини.LIVE, руководителя Житомирского областного ТЦК подозревают в получении взяток за так называемое "бронирование" работников. По данному делу в суд направлен обвинительный акт.

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