Удержание в ТЦК до даты 25-летия невозможно: единственный законный шаг центра комплектования

Граждане в ТЦК. Фото: korosten.today. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Если гражданину не исполнилось 25 лет, его нельзя задержать и доставить в ТЦК. Разумеется, и удерживать в ТЦК до достижения 25-летия такое лицо не имеют права. Единственным законным действием ТЦК в отношении такого гражданина, если он сам явится в центр комплектования, является вручение повестки заранее.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Статусы граждан, состоящих на воинском учете

Граждане, состоящие на воинском учете, обязательно должны иметь определенный статус. Первый статус, который присваивается в 17 лет при первоначальной постановке на учет, это призывник.

По достижении 25-летнего возраста призывник должен сменить статус. Он становится военнообязанным гражданином.

Военнообязанные граждане, в отличие от работников, подлежат мобилизации. Но военнообязанными могут быть и граждане до 25 лет, в частности, бывшие ограниченно годные.

Удерживать не могут, могут лишь вручить повестку

К юристам обратился гражданин, которому вскоре исполнится 25 лет. Он поинтересовался, могут ли в ТЦК задержать и удерживать в помещении какое-то время, пока ему не исполнится 25 лет, он не станет военнообязанным и не подлежит мобилизации.

Юрист Владислав Дерий заверил гражданина, что это невозможно. Юрист подчеркнул: "Вас не смогут удерживать в ТЦК целую неделю до Вашего 25-летия".

Дерий добавил: "Кроме того, если Вы являетесь призывником, то Вас не имеют права направлять на ВВК. Единственное, что Вам грозит, это вручение повестки на уточнение данных через неделю".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, может ли повестка ТЦК быть отправлена заранее до достижения гражданином 25-летнего возраста.

Территориальный центр комплектования может отправить повестку гражданину заранее. Обычно это делается на дату после того, как гражданину исполнится 25 лет. В такой ситуации призывник, имеющий право на отсрочку, должен потребовать от ТЦК изменить статус на военнообязанного.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как реагировать на повестку студенту, которому еще не исполнилось 25 лет.

Студенты, даже те, кому еще не исполнилось 25 лет, могут получить повестки от территориального центра комплектования. Юристы объяснили, законно ли это и как действовать в такой ситуации.