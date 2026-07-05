Смена места жительства: в старый ТЦК идти не нужно, как всё происходит

Граждане в ТЦК, проверка документов о воинском учете. Фото: УНІАН, "Суспільне Полтава"

Любомир Кучер Редактор, юрист

Если гражданин меняет место государственной регистрации, ему необходимо сначала соответствующим образом изменить место воинского учета. При этом обращаться в прежний территориальный центр комплектования не требуется. Кроме того, это изменение не должно повлиять на отсрочку.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет в ТЦК

Граждане мужского пола, начиная с 17-летнего возраста, должны состоять на воинском учете. Воинским учетом занимается территориальный центр комплектования по месту жительства, то есть по адресу проживания или регистрации гражданина.

Смена места жительства, формального или фактического, влечет за собой и смену места военного учета. Более того, гражданин не сможет зарегистрироваться по новому месту в ЦПАУ без предварительного визита в ТЦК.

Территориальный центр комплектования, ориентируясь на документы об изменении места жительства (договор купли-продажи недвижимости или аренды квартиры/комнаты), должен поставить такое лицо на учет. Только после этого гражданин может обратиться в ЦПАУ и оформить там государственную регистрацию.

В ТЦК идти не нужно, а отсрочка не исчезнет

К юристам обратился гражданин, меняющий место регистрации. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему идти в прежний ТЦК за документами, а также сохранится ли его отсрочка, предоставленная на время учебы.

Юрист Владислав Дерий отметил, что волноваться по поводу отсрочки нет оснований: "Отсрочка не исчезнет. Она привязана не к Вашему бумажному личному делу в конкретном ТЦК, а к Вашему электронному профилю в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Поскольку данные в "Резерв+" подтягиваются именно из "Оберега", Ваша отсрочка будет оставаться активной и законной, независимо от того, в каком ТЦК Вы сейчас состоите на учете".

Что касается визита в ТЦК, из которого гражданин должен сняться с учета, то здесь, подчеркнул Дерій, визит не требуется: "Вам не нужно физически посещать текущий ТЦК, сниматься там с учета и везти дело в руках на новое место. Согласно действующему Порядку организации и ведения воинского учета (Постановление КМУ № 1487), эта процедура для граждан сейчас максимально упрощена".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что нужно сделать при смене места жительства в пределах одного города.

Военнообязанный гражданин должен сообщать в ТЦК об изменениях в личных данных. Это, в частности, смена адреса проживания. Если это изменение произошло в пределах одного населенного пункта, гражданин может и не посещать ТЦК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что изменение адреса после отправки повестки ТЦК невозможно.

Военнообязанный гражданин может изменить адрес проживания, указанный в военно-учетном документе. Но это можно сделать до момента отправки повестки территориальным центром комплектования. В случае, если повестка уже отправлена ТЦК, изменение адреса ничего не изменит.