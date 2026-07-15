Сколько штрафов от ТЦК может получить один человек: разъяснение юриста

Сообщение в "Резерв+" о нарушении воинского учета. Фото и коллаж: Hoвини.LIVE

Штраф является первой административной санкцией, которую территориальный центр комплектования может наложить на нарушителя военного учета. В некоторых случаях на одного гражданина может быть наложено несколько штрафов. Известны случаи, когда одно лицо получало до пяти штрафов от ТЦК.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

Штрафы от ТЦК

Военным учетом в Украине занимаются территориальные центры комплектования. Система ТЦК не только контролирует процесс военного учета, но и имеет право налагать санкции на нарушителей военного учета.

Первой санкцией в отношении нарушителей является административное взыскание, или штраф. Базовый размер штрафа в военное время составляет 17 тысяч гривен.

Сейчас существует возможность уплаты штрафа с 50-процентной скидкой. Для этого необходимо признать факт правонарушения через «Резерв+».

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До пяти штрафов на одного военнообязанного

В некоторых случаях, как рассказывали военнообязанные граждане, такая процедура приводит к нескольким штрафам подряд. После уплаты одного штрафа может появиться следующий, по тому же или иному основанию.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли ТЦК право налагать несколько штрафов на одного гражданина. И сколько таких штрафов в реальной ситуации получали военнообязанные.

Юристы, комментируя эту ситуацию, признали, что практика наложения нескольких штрафов действительно существует. Так, адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "У меня есть некоторые клиенты, которые платили штрафы по 4–5 раз подряд, чтобы все-таки иметь возможность записаться".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

В Украине все военнообязанные мужчины должны соблюдать правила воинского учета. А в случае их нарушений ТЦК и СП могут выписать штраф в размере от 17 до 25,5 тыс. грн. С 17 апреля 2025 года появилась возможность оплачивать половину суммы штрафа. Однако воспользоваться этой возможностью не так просто.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что ТЦК рассматривает штраф, штраф, наложенный через "Резерв+", в течение 7 дней.

Граждане Украины в случае нарушения правил воинского учета могут дистанционно признать правонарушение и уплатить штраф. Согласно закону, руководитель ТЦК должен рассмотреть такое заявление в течение трех дней, но иногда срок вынесения постановления о штрафе может затянуться до недели.